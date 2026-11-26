美國貿易代表辦公室提議對越南課徵高達35%的301條款關稅，稅率高居受調查經濟體之首。前美國駐越大使卡納佩對此直言理解越南人失望，稱此舉「似乎與越南所做的努力不相符」，並呼籲雙方秉持互信繼續協商。

美國貿易代表辦公室（USTR）發布根據1974年「貿易法」301條款，針對16個經濟體啟動由於政府補貼、產業政策與低價擴產造成產能過剩與不公平競爭所做的調查。

美方公布對14個經濟體加徵關稅，其中越南的徵收關稅最高，為35%。

越南工貿部幾小時後對此回應，這只是美國貿易代表辦公室的一項提議，不會立即生效。

越南方面表示，將保持雙邊談判並持續推動改革措施，解決美國關切的問題。據悉，美國貿易代表辦公室將於1月25日開始舉行聽證會，以收集回饋意見，最快於2月做出最後決定。

倘美國貿易代表辦公室認定透過雙邊談判在解決外國政府的相關行為、政策或做法方面取得重大進展或達成令人滿意的解決方案，則最終關稅稅率可能低於擬議的上限。

越南外交部也表示，「如果兩國達成公平、平衡的互惠貿易協議，稅率可能會降至20%」。

美國前駐越南大使卡納佩（Marc E. Knapper）就美國新關稅政策對越南出口競爭力和中美貿易關係的影響，以個人身份接受「越南經濟時報」（VnEconomy）採訪，他表示，「越南許多人感到失望是可以理解的.... 擬議的稅率高於日本、韓國及其大多數鄰國，這似乎與越南所做的努力並不相符」。

他指出，智慧財產權保護以及確保美國公司和其他外國公司在公平競爭的環境下競爭，「智慧財產權保護仍然是美國公司真正關注的問題，公平對待外國企業是長期工作。這些問題合情合理，在這些議題上取得進展也符合越南吸引高科技投資的目標」，解決之道在於持續推動現有的執法與合作。

另外，他指出應減少雙方對於「轉運」一詞的誤解。一是中國商品幾乎未經加工就貼上「越南製造」運往海外，「這是詐欺」；另一個是越南合法生產，並使用中國零件，這種情況幾乎涵蓋全球所有電子產品和消費品供應鏈。

他認為，非法轉運已在越南出口中占極小比例，雙方須持續強化區分兩者的工具與措施。

卡納佩表示，信任必須是雙向的。越南需要保持透明，華府需要秉持公平，保持互信至關重要。