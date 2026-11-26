英國央行（BOE）表示，全球借貸成本上升、中東衝突未解，加上人工智慧（AI）超大規模企業今年有望發行逾3,000億美元債券，近幾個月全球金融體系面臨的風險已進一步加劇。

英國央行26日在金融穩定半年報中指出，儘管近期股市已因擔心AI企業前景而重跌，但從某些指標來看，估值仍顯「過高」，而且很大程度上取決於科技公司能否實現市場預期AI能帶來的獲利。

這份報告也指出，為AI和資料中心擴張提供資金的複雜借貸結構，依然令人擔憂，「相關融資規模急速擴張、範圍不斷擴大，且形式日益複雜、循環交錯，也缺乏透明度，某一領域一旦出現壓力，向另一個領域蔓延的可能性越來越大」。