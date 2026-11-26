美國擬對印度在內的多國加徵關稅，印度貿易產業商會（CTI）會長戈雅（Brijesh Goyal）認為，這將不利印度對美國的出口貿易，並造成50萬個工作機會流失，因此致函給印度總理莫迪（Narendra Modi），要求採取對等措施回應。

美國公布「結構性產能過剩301調查報告」及相關擬議措施，提出對包括印度在內的14個貿易夥伴加徵301關稅，印度因此將被加徵25%的關稅，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，若印度能與美國達成貿易協議，這項關稅的上限將降到17%。

印度經濟時報（Economic Times）報導，戈雅今天為此表示，商會已經發信給莫迪，要求對美國採取相同的措施，他說：「我們敦促總理，也對美國商品徵收25%的報復性關稅。」

戈雅指出，商會擔心美國若加收關稅，將對印度製藥、電子產品、海鮮、寶石和珠寶、皮革、金屬、汽車零件等行業造成影響。

戈雅提到，美國擬加徵關稅，將讓印度商品在美國買主眼裡變得更貴，這可能會讓他們將訂單轉向其他（印度的）競爭對手，「我們認為，將有價值480億美元（約新台幣1.58兆元）的印度商品可能受到影響，並可能導致約50萬個工作機會流失。」

美國的301報告指，印度的多項政策和做法不合理，包括產業擴張措施、不適當的勞工保護、金融抑制、市場進入障礙以及未能解決全球產能過剩問題等。

美國貿易代表署（USTR）指，這些做法對美國生產商、出口、就業和投資產生不利影響。