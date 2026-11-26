有「聯準會（Fed）傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯表示，若本月科技股跌勢愈演愈烈，Fed主席華許可能面臨一個重大抉擇：提高利率、履行抗通膨「鷹派」承諾，或是依照他八年前的主張，留意顯示金融情勢已收緊的市場訊號，暫停升息。

2018 vs. 2026大環境對照 有同有異

2018年12月，美股已從前波峰頂回跌11%，當時華許與投資界名人朱肯米勒在華爾街日報聯合執筆撰文，呼籲Fed應停下升息腳步。但Fed決議繼續升息，決策官員釋出日後還會再升的訊息，股市賣壓加速，導致美股寫下1931年來最大的12月跌幅紀錄。數日後，Fed官員紛紛表示，不再急著進一步升息。

與2018年底對照，目前情況有諸多相似處：Fed主席上任首年多次升息，股價下挫，美元走強。地緣政治震撼來襲，選民剛用選票教訓川普1.0。

今昔相比，最大差異在通膨。2018年，低迷多年的通膨率仍未回升到Fed的2%目標，與今日已逾五年超標的情況截然不同。5月出掌Fed的華許矢言，一定會把通膨壓回目標，即使略為超標也無法接受。話既出口，此刻若急踩升息煞車，華許比2019年初的Fed更難自圓其說。

關鍵在股市是否失序下跌、陷高債務企業於險境

蒂米羅斯指出，Fed官員目前大致認為「有序」減緩是健康的；若市場持續下跌，就比較有關係，因為更可能改變支出和放貸決定；萬一市場賣壓變得「失序」，就變成重大顧慮，因為負債累累的公司可能陷入虧損，並導致放款減速，形成自我強化的惡性循環。

2007年至2021年擔任波士頓聯準銀行總裁的羅森葛倫（Eric Rosengren）說：「若你開始看到眾多高負債公司瀕臨險境，這意味一種經濟機制已經啟動，不只是步調放緩，還會大幅減弱。」

紐約聯準銀行總裁威廉斯本周就表示，金融情勢變化若是既「顯著」又「持續」，他可能改變對利率路徑的看法。但他此刻認為，上周美股劇烈震盪，「或許波動加劇的成分居多，而不是對AI基本面展望的重新評估」。

華許曾呼籲Fed留意市場價格訊號

蒂米羅斯說，從華許過去的發言，看不太出來他會如何看待最近的市場震盪。他長久來主張，Fed決策過度倚賴落後的官方數據，應該多留意市場價格，以免措手不及，以致最後被迫出手救市。華許在2016年的一場演說中，指責Fed「系統性低估了當下的市場價格訊號，往往落得後來必須慌忙祭出政策反應，而這些遲來的反應印證了市場對央行護盤的假設」。

2018年10月，華許在一場播客訪談中表示，美國經濟「勃興」，Fed對市場震盪不該反應過度。他當時說：「我希望焦點擺在現實經濟的現實面，而不是擔憂股市如果跌10%會怎樣，或債券殖利率升個50或75個基點又會如何。那不該是焦點。」

然而，十周後，隨著美股賣壓加劇，風險較高的公司更難取得貸款，華許改變立場，轉而呼籲Fed升息喊卡。

曾擔任Fed高級顧問的經濟學家福斯特（Jon Faust）說，美股賣壓若更顯著，將迫使華許在評估利率政策時，同時斟酌通膨黏著和市場動盪的風險。