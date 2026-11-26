美國公布結構性產能過剩301條款調查結果，提議對馬來西亞輸美產品徵收最高18%的關稅。大馬首相安華證實，將在明天的內閣會議討論此事；投貿部發布聲明表示，將繼續與美方磋商，爭取301條款下的總稅率不超過19%。

美國貿易代表署（USTR）25日公布這項調查的認定結果，涵蓋中國、歐盟、印度、孟加拉、柬埔寨、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國與越南等14個經濟體。

馬來西亞投資、貿易及工業部（MITI）指出，美國貿易代表署已告知大馬，美方提出的稅率仍屬初步參考，最終稅率將於明年第一季公布。目前，301條款下已生效的只有美方今年7月24日因強迫勞動議題對大馬課徵的10%關稅。

新海峽時報（New Straits Times）報導，投貿部長佐哈里（Johari Abdul Ghani）強調，即使計入與強迫勞動有關的10%關稅，大馬的整體關稅稅率也不應超過先前與美方議定的19%。

佐哈里指出，儘管大馬是電機與電子產品的主要出口國之一，這類產品占大馬出口近45%，但沒有證據顯示大馬有產能過剩問題。

投貿部表示，馬來西亞是最早與美國簽署「對等貿易協定」（ART）的經濟體之一，將繼續與美方溝通及磋商。為讓企業、投資人及其他利害關係人掌握情勢，投貿部最遲將於明年第一季公布後續進展。

投貿部重申，馬來西亞製造業不存在會扭曲或擾亂全球市場的產能過剩情況。投貿部仍將檢視大馬自第三國進口的商品，確保馬來西亞不會加劇全球產能過剩問題。