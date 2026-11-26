亞洲股市昨天經歷又一個賣壓沉重的交易日後，科技股迎來亟需的反彈，亞股今天回穩多收高。同時，投資人對美國新一波擬議關稅措施反應相對平淡。

法新社報導，美股午後在逢低買盤帶動下反彈，收盤遠離盤初低點，僅以小跌作收，迎接感恩節假期。

先前遭重挫的亞洲科技股今天領漲，首爾、東京與台北股市再度成為市場焦點。對人工智慧（AI）熱潮的疑慮導致本週股市劇烈震盪，先前因黃仁勳重掌輝達（NVIDIA）所引發的市場狂熱也已消退。

日本晶片製造商鎧俠（Kioxia）表現亮眼，股價收漲近13%，韓國科技巨擘SK海力士（SK Hynix）同樣收高。

東京、首爾與台北股市雖然都自盤中高點回落，終場仍收高；香港股市收漲逾1%。

雪梨、新加坡與雅加達股市也收高；上海股市收盤幾乎持平；威靈頓及馬尼拉股市則收跌。