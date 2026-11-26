美國貿易代表署日前宣布「產能過剩」301調查結果並公布擬議措施，提出對包括中國在內的14個經濟體加徵301關稅。中國商務部今天表態堅決反對，並稱美國嚴重破壞國際經濟秩序，中方保留採取必要措施的權利。

新華網報導，中國商務部發言人何亞東26日在例行記者會表示，「美方301調查是典型的單邊主義行為，嚴重破壞國際經濟秩序，嚴重違反世貿組織規則，中方對此堅決反對」。

何亞東說，中方敦促美方糾正錯誤做法，回到透過對話協商解決問題的正確軌道。中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

美國貿易代表署25日公布製造業「結構性產能過剩」301條款調查結果，提出對台灣、中國、印度、歐盟等 14個經濟體加徵關稅的方案。

美國依據「1974年貿易法」第301條款提出這次措施，認為受調查經濟體透過產業政策、融資支持及其他措施，創造、維持或助長製造業結構性產能過剩，對美國生產、出口、就業與投資造成負擔。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，許多貿易夥伴長期透過扶植製造業、壓低工資與勞動成本以及提供金融支持等方式，使貿易競爭條件向自身傾斜，侵蝕美國製造業基礎。

列入這次關稅提案的14個經濟體，包括孟加拉、柬埔寨、中國、歐盟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國與越南。

依美國貿易代表署公告，書面意見及出席公聽會申請必須於2027年1月5日前提交，公聽會預定自1月25日起舉行，最終課徵範圍與稅率仍待後續程序確認。