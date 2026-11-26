美國針對泰國等經濟體產能過剩提出301調查報告，泰國商品關稅上限暫定18%。泰國副總理兼商務部長蘇帕吉今天表示，這項稅率符合泰方預期，反映美泰貿易談判取得進展，政府將持續爭取降低最終稅率。

美國歷經數月調查工業產能過剩問題後，公布對14個經濟體加徵關稅的提案，其中美方報告提議對泰國輸美產品徵收最高18%的關稅。

泰國副總理兼商務部長蘇帕吉（SuphajeeSuthumpun）表示，美國提出的18%關稅上限與泰國預期相符，也使泰國與馬來西亞、印尼及柬埔寨等已與美國達成對等貿易協議的國家，處於相近關稅水準。

民族報（The Nation）今天報導，蘇帕吉表示，這項結果反映泰國談判策略奏效，尤其是泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與美國總統川普17日在菲律賓馬尼拉舉行的東協峰會期間簽署聯合聲明，確認雙方已大致完成對等貿易協議主要內容。

她指出，若談判或協議承諾執行不如預期，美方仍可能將泰國關稅提高至25%，因此，泰國必須持續與美方協商，爭取最有利條件。

這項18%關稅目前尚未生效。蘇帕吉表示，美方提出的是關稅上限，而非立即實施的稅率。泰國目前適用的12.5%關稅仍維持不變，直到美方公布進一步決定。

泰國商務部表示，美國是泰國最大出口市場，因此維持泰國商品在美國市場的競爭力相當重要，對農產品及橡膠等出口產業尤其關鍵。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國貿易談判廳副廳長關娜帕（Kwanapa Phivnil）表示，美方初步提出的稅率在最終確認前不會生效，美國也將舉行公開聽證會，讓受影響國家及相關利害關係人表達意見。

她說：「最終合併關稅不會超過先前實施的19%，或將與馬來西亞、柬埔寨及印尼等已與美國簽署對等貿易協議的國家相當。」

不過，泰國企業界仍對美方擬加徵新關稅及相關調查表達憂慮。

泰國工業總會（FTI）主席萍猜（PimjaiLeeissaranukul）向曼谷郵報指出，即使最終關稅維持在19%，部分泰國出口產品仍可能面臨美方更嚴格審查，尤其是涉及轉運及原產地認定的商品。

她表示，泰國製造商應提高本地原料使用比例，並擴大在泰國境內的生產流程，以符合原產地規定、降低貿易制裁風險。

萍猜也呼籲政府與民間企業合作，協助出口商降低成本、提升競爭力及產品附加價值，並導入新技術。她指出，許多企業的利潤率不到10%，面對關稅變動將承受壓力。