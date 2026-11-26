科技股這波重挫，打亂了今年熱門的投資布局，也逆轉市場對AI熱潮贏家與輸家的看法。半導體股和軟體股風水輪流轉，今年迄今竟已不相上下。

本月科技股慘跌，賣壓主要集中在不久前仍備受追捧的半導體股，軟體股相對未受波及。

德意志銀行跨資產策略主管烏利爾（Max Uleer）說：「市場現在看待半導體股的心態，就和六到九個月前看待軟體股如出一轍。」

今年初，投資人擔心AI技術進步會破壞軟體公司的商業模式，紛紛拋售軟體股。但下半年軟體股收復失土，在近日震盪中也守住漲幅，反映投資人對AI革命如何影響市場，已有不同想法。

巴克萊歐洲、中東及非洲股票資本市場共同主管詹米森（Lawrence Jamieson）：說：「市場原本認為整個軟體業都處境艱難，如今已開始區分，哪些公司能長期受惠，哪些不能。這樣的轉變無庸置疑。」

Man Group首席市場策略師胡珀（Kristina Hooper）說：「從大局來看，市場還不知道，誰最終會成為AI的贏家或輸家。」

她說，2026年就像「一場猜謎，投資人有時倉促下了判斷，例如認定軟體公司和產品終遭淘汰」。

她說：「投資人漸漸不再相信這套說法，轉而擔心起半導體。」

標普500軟體及半導體類股指數今年來已小幅轉跌，但軟體股表現反而略勝一籌。

2026年初，AI開發商Anthropic推出新工具，讓使用者更容易完成複雜的法律、銷售及行銷工作，軟體股跌勢隨之加劇。

今年，隨著軟體股跌勢加劇，避險基金愈偏愛半導體、冷落軟體，持股比重也分別高於、低於大盤。

但投資人對軟體業最深的疑慮後來逐漸消退。企業龐大的客戶群，以及專有資料形成的「護城河」，被視為抵禦競爭的優勢，也讓投資人較為安心。

投資管理公司Orbis Investments全球股票策略師普雷斯頓（Ben Preston）說：「軟體公司不能一概而論。有些確實面臨顛覆，有些卻握有獨家資料、長年累積的客戶關係和專業知識，AI不易取代。」

普雷斯頓說，今年軟體股走弱，可能帶來「以有吸引力的價格，買進基本面強健企業」的機會。

軟體股並非全面反彈，各家公司表現有別。

資安及資料基礎設施業者強勁回升，因為AI助長駭客攻擊及資料外洩的風險，已成為政策官員和投資人優先關注的問題。CrowdStrike及Palo Alto Networks今年分別上漲72%及89%。

微軟等起初也遭拋售的大型軟體股，後來同樣反彈。投資人逐漸接受，對擁有龐大客戶群及多元收入來源的企業而言，AI既是威脅，也能帶來機會。

但其他公司仍難贏回投資人信心。Salesforce及Adobe今年都跌逾30%，Intuit更跌了58%。

道富股票策略主管維特曼（Marija Veitmane）說，認為「我們不再需要軟體公司」，是「把事情想得太簡單」，也「顯然過於極端」。

她說：「今年的走勢，是市場修正先前對軟體業過度悲觀的看法。」她也說，許多大型軟體公司「獲利仍然強勁，營收也很穩定」。

相較之下，投資人對熱門晶片股的熱情已明顯消退。即使年初漲勢凌厲，標普500半導體類股指數今年來仍已轉跌。

晶片股賣壓沉重，也讓那斯達克100指數在近日交易中跌入熊市，較近日高峰回落逾20%。

本月美國期中選舉重創半導體股。民主黨拿下國會兩院，並贏得幾場關鍵州長選舉，引發市場疑慮，擔心資料中心快速擴建，將招致政策及監管上的反制。

道富的保管資料顯示，機構投資人過去幾周大幅減持晶片股，同時增加軟體股持股。

不過，部分市場人士說，投資人對軟體業仍然謹慎。

巴克萊的詹米森說，軟體業首次公開發行股票（IPO）、上市後增發股票及其他股權交易仍不熱絡，很難從中看出市場信心已經改善。