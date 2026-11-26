川普政府擬以產能過剩為由，對台灣等14個經濟體課徵新一輪301關稅。外媒分析，這套措施雖可能比先前關稅更經得起法律挑戰，卻未必能帶動製造業回流，反而可能先墊高美國企業和家庭的成本。華爾街日報社論更質疑，美國指控其他經濟體補貼產業、扭曲市場，自己卻也在做同樣的事。

選民反對，川普仍加碼關稅

半島電視台引述貿易政策專家格羅佐賓斯基（Dmitry Grozoubinski）指出，第301條原本讓總統針對個別國家、個別產業的不公平做法迅速反擊，並非用來對幾乎所有進口商品課稅。對於川普政府運用這項條款廣泛課稅，他形容：「這項立法本應是手術刀，他們卻把它當火焰噴射器用。」

提案時機尤其值得注意。共和黨才在期中選舉遭遇重挫，生活成本和關稅正是主要議題。華爾街日報社論引述出口民調指出，約66%選民認為川普關稅傷害美國經濟，認為有幫助的僅21%；半島電視台引述的選後路透／益普索民調也顯示，62%受訪者支持推動廢除關稅。

格羅佐賓斯基認為，新提案顯示，川普政府即使面對政治逆風，仍準備繼續加碼。

新關稅可能更難推翻

格羅佐賓斯基預期，新關稅一定會遭到司法挑戰，但訴訟期間仍可能繼續實施，因為下級法院的不利裁決往往會遭上訴，裁決效力也可能暫緩。先前的緊急關稅，就是在貿易法院首次判決不利後，仍維持數月，直到最高法院推翻才告終。

不過，相較於指控貿易夥伴未充分阻擋強迫勞動商品，他認為以外國補貼為由課稅，法律論據可能更站得住腳。若調查確實查出不公平做法，最高法院可能認定川普並未越權，應由國會出面限制。

關稅也墊高美廠生產成本

川普政府主張，關稅可促使企業赴美設廠。但格羅佐賓斯基指出，受益與受害者可能是同一家企業：外國汽車漲價，有利美國車廠競爭；進口鋼鐵、引擎和零件變貴，卻又推高車廠成本。

更大的障礙是政策難以預測。新工廠可能要十年甚至更久才能回本，但川普會隨談判調整關稅，國會可能限縮他的權力，下一任總統也可能取消措施。企業無法確定，投資回收所需的整段期間，關稅保護是否都還存在。

最直接的代價，可能先落在依賴進口的美國企業和家庭身上。格羅佐賓斯基指出，進口零件漲價，會讓美國買方吃虧，本土零件製造商則受益。

獨立政治分析師瓦赫比（Hisham Wahby）向半島電視台表示，小企業將是受創最重的群體之一。他反問，若小企業連從中國採購所需商品都難以負擔，又怎能增加就業？

美國自己也在扶植產業

華爾街日報指出，美方列舉的問題，包括歐盟擴大製造業的產業計畫、日本扶持虧損企業、瑞士補助製藥業，以及台灣透過產業與經濟計畫支持高科技製造業。但這些經濟體同樣可以拿美國的做法反駁。

例如，美國提供電池製造租稅優惠，2022年《晶片法》包含530億美元補貼及25%的半導體投資抵減，川普也讓購買美國製汽車的貸款利息享有所得稅扣除。

此外，關稅本身就是保護缺乏競爭力企業的產業政策；給赴美設廠的大型藥廠關稅寬限，以及政府入股礦產、晶片公司，也可能扭曲市場。

美方把產能過剩定義為：在政府政策或干預下，產能或產量持續超過市場條件下應有的水準。華爾街日報質疑，這種定義讓官員有很大的認定空間。

另一方面，美方表示新關稅不會與既有強迫勞動關稅，以及品牌藥、汽車、鋼鋁、木材製品和半導體晶片的232條款關稅疊加，另擬豁免咖啡、柳橙汁、丙烷等數百種商品。華爾街日報認為，這正是承認關稅會推高物價。