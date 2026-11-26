2026年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會議在河內登場，CPTPP與歐盟今天舉行部長級對話，宣布將啟動「供應鏈中斷預警網絡」，聚焦數位貿易與世界貿易組織（WTO）改革，強調貿易不應武器化。據悉會議重心在協定自身升級，台灣申請入會並非本屆關注重點。

2026年CPTPP系列會議於23日至27日在河內登場，由今年輪值主席國越南主辦，主題為「共同願景，共同行動」。該協定於2018年3月8日簽署，目前共有12個成員國。

各方24日在第5次CPTPP資深官員會議（SOM5）中，就協定升級與執行等關鍵議題展開討論，內容涵蓋設立常設支援機構、審查過渡期間的義務履行情況，以及新經濟體入會等。

26日舉行3場會議，包括CPTPP分別與歐盟、東協進行的部長級貿易與投資對話，以及CPTPP、歐盟與東協共同參與的商務論壇。

今天的第2次CPTPP與歐盟部長級對話由越南工貿部副部長梁黃泰（Lương Hoàng Thái）與歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇（Maroš Šefčovič）共同主持。

CPTPP與歐盟合計涵蓋39個國家、逾10億人口，約占全球GDP的3分之1及全球貿易的40%。雙方首屆對話於去年11月舉行。

梁黃泰致詞時指出，全球經濟與貿易邁入新的發展階段，包括生產方式、商業模式、供應鏈結構及國際經濟整合趨勢都出現重大變化；科學技術、數位轉型與綠色轉型快速推進，帶來新契機，也要求經濟體提升自身適應能力。

他強調，在此脈絡下，各經濟體攜手維護自由、開放及以規則為基礎的貿易，格外重要。雙方將深化數位貿易合作，加強監理架構及世界貿易組織改革等議題交流。

作為對話協調者的加拿大國際貿易部長辛都（Maninder Sidhu）致詞時表示，聯合部長聲明列4大成果。

第一是承諾避免在彼此間增設新的限制與不必要的壁壘；第二，啟動「CPTPP—歐盟供應鏈預警網絡」。

第三，設立雙方官員專門論壇，探討新興且複雜的貿易與投資法律議題；第四，重申支持世界貿易組織改革。同時他也強調將聚焦於打擊非法轉運與規避關稅行為。

塞夫柯維奇致詞時指出，當今世界「貿易日益被濫用來達成戰略目標」，2大經濟體關係建立在「以規則為基礎的秩序」的承諾上。而此屆對話中最重要的實質成果便是將啟動「供應鏈中斷預警網絡」。

他指出，緊密貿易關係有其風險，「從偶發的供應鏈中斷，到蓄意將之武器化。啟動此網絡的協定非常及時，其將使我們能在供應鏈中斷或出現戰略瓶頸的早期階段相互通報」。

此外，將強化雙邊「數位貿易」系統的相容性與互通性，並朝促成歐盟與CPTPP數位貿易協定為目標推進。

會議中數度提及「WTO改革」，表示將讓歐盟與CPTPP 對話成為跳板，共同形塑全球貿易體系的未來。

擁有超過160個會員國的WTO近年因美中競爭加劇，以及開發中國家與已開發國家立場分歧，導致電子商務、投資便利化等新議題在WTO長期停滯。歐盟與CPTPP這2大經濟體聯手，盼制定新一代貿易規範，帶動WTO改革。

台灣各界關切申請入會一案進程，根據消息來源指出，本次會議並未關注台灣或中國的入會申請，而是聚焦CPTPP協定的升級。

哥斯大黎加撤回申請也讓CPTPP的成員擴充推進受影響。原本今年6月，CPTPP說哥斯大黎加加入談判結束。

然而哥斯大黎加總統費南德茲（LauraFernandez）10月因國內農業部門反彈，及談判內容缺乏透明度而宣布將撤回申請，也未派人出席此次部長級會議。消息人士表示，在耗時費力的談判後宣布撤回申請的舉動，對申請國與其他欲加入的經濟體是否產生負面影響，值得觀察。

烏拉圭的申請也已透過成立的工作小組持續推進，根據南大西洋通訊社（MercoPress）24日報導，烏拉圭政府排除年底前宣布加入CPTPP的可能性，表示不會在未與企業和工會協商的情況下推進加入進程。

同時，CPTPP已與菲律賓、阿拉伯聯合大公國及印尼啟動入會前的準備性討論。