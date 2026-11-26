在華府結束為期數月、針對所謂產能過剩的調查後，從中國到歐盟等主要經濟體紛紛抨擊美國擬議加徵的新關稅，這可能使美國與盟友及競爭對手之間的貿易緊張關係進入新階段。

法新社報導，在美國最高法院裁定推翻總統川普先前實施的關稅措施後，當局隨即於數天後啟動調查，並祭出這波最高達20%的新關稅。新關稅在生效前還須經過一段公眾意見徵詢期，最快可能於明年1月上路。

這波關稅鎖定美國部分最大的貿易夥伴，列入課稅目標的包括中國、歐盟、印度、孟加拉、柬埔寨、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國與越南。以下為部分經濟體對美國關稅的反應：

● 日本

部分國家否認存在產能過剩問題，日本就是其中之一。

日本政府發言人、內閣官房長官木原稔表示：「日本不存在任何非市場政策措施，也沒有結構性產能過剩…儘管如此，美方仍宣布擬對日本採取相關措施，令人遺憾。」

● 中國

中國也是面臨20%關稅的國家之一，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，這波新關稅仍在美中現有貿易談判的範圍內。

葛里爾接受美國財經媒體CNBC訪問時表示：「中國理解我們將會課徵一定程度的關稅，這次的措施符合雙方已有的共識。」他並補充說，美方將對價值約300億美元的中國商品提供關稅豁免。

中國外交部在新關稅正式宣布前回應相關提問時，則警告華府切勿發動「關稅戰與貿易戰」。

● 歐盟

歐盟表示，不接受美方提出新關稅的理由，並期待美國遵守雙方去年達成的協議。

歐盟執行委員會（European Commission）發言人吉爾（Olof Gill）表示：「歐盟與美國同樣對全球產能過剩深感憂慮，其中絕大部分是由國家主導且集中在第三國。對於雙方缺乏聯合行動，我們深表遺憾。」

● 新加坡

新加坡表示，對於美國擬針對新加坡出口商品加徵新關稅感到「非常失望」，並否認新加坡採取保護國內市場或補貼製造業的政策。

● 印度

在美國提議將印度商品關稅提高至17%後，印度表示，雙方應透過目前與華府持續進行的談判來解決貿易相關的議題。

印度商務部表示，印度與美國正就雙邊貿易協定進行談判，並致力於「儘早完成」協議。

聲明補充說：「印度一貫主張，任何與貿易相關的疑慮都應透過這項談判架構解決。」

● 越南

越南表示，正致力於敲定與美國的貿易協議，並承諾將採取行動解決「產能過剩」問題及收緊強迫勞動法規，力圖避免華府擬議加徵的新關稅。

越南工貿部發聲明指出，根據這波新關稅提案，越南商品面臨最高35%的額外關稅；但若雙方順利達成協議，稅率可望調降至20%。並強調「這些目前僅是提案」，最終決定預計將於明年2月或3月出爐。