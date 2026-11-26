管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）的最新數據顯示，在高昂人力與能源成本及中國競爭對手雙重夾擊下，歐洲目前已有半數工業相關企業有嚴峻財務壓力，危及高達約370萬工作機會。

英國「金融時報」指出，麥肯錫針對近1200家年營收超過1億歐元的歐洲上市與私人工業企業（涵蓋機械、汽車、電機及材料等領域），透過獲利、現金流與債務等5項財務指標評估。初步數據顯示，2026年歐洲製造業企業約有50%處於「財務壓力」或「陷入困境」狀態，高於2025年的約45%及2024年的42%。

儘管歐盟當局近年提出多項法案，試圖透過削減繁文縟節、深化歐洲單一市場及改善資本市場聯盟來挽救日益下滑的競爭力，但許多企業仍對改革進度太慢而洩氣。面對中國企業的激烈競爭，從汽車到化工等產業紛紛採取大幅裁員與削減成本的自救手段。

其中，歐洲最大車廠福斯汽車（Volkswagen）正推動大規模重組計畫，恐導致超過10萬人失業；BMW與富豪汽車（Volvo）近幾個月也相繼發布獲利預警。

麥肯錫估計，掉入「財務壓力」或「陷入困境」企業數量增加，約有370萬個工作崗位面臨風險；評比屬「體質健康」的企業只剩50%。

在麥肯錫這份負面的財務數據出爐前，代表歐洲約60家大型工業與科技巨頭的「歐洲工業圓桌會議」（European Round Table for Industry）今年6月的調查就已指出，歐洲企業執行長的信心出現「史無前例的重挫」。

調查顯示，執行長們最擔憂的地緣政治風險包括：能源供應不安全、全球經濟分裂為相互競爭的區域集團、貿易航線不穩定，以及關鍵原物料被「武器化」。

面對歐洲的生產力落差，麥肯錫歐洲區經理合夥人奧蘭雷瓦朱（Tunde Olanrewaju）直言沒有萬靈丹。

他指出，部分陷入困境的企業已成功透過與工會代表協商提升生產力的措施，並導入人工智慧（AI）來減輕行政負擔，進而改善營運狀況；此外，徹底整頓、出售或關閉體質疲弱的資產，也是企業尋求突圍的另一項可行途徑。