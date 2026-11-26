川普政府擬以產能過剩為由，對台灣、日本、歐盟等14個經濟體加徵301關稅，引發貿易夥伴反彈。日本已向美方抗議，新加坡要求重新考慮，越南準備提出反駁。美方原則上維持已談定的稅率，卻另列更高的備選稅率，讓各方在後續談判中仍承受疊加關稅的壓力。

台灣方面，美方提議維持15%不疊加稅率，但若認為磋商及承諾未能充分處理調查所列問題，可能改採最高25%稅率。現階段不能把維持原定稅率視為關稅風險已解除。

日本：抗議調查認定，續推對美投資

日本官房長官木原稔周四說，日本沒有非市場政策或做法，也沒有結構性產能過剩，對美方將日本列為課稅對象感到遺憾，已向美方表達立場。

美方擬對日本商品課徵15%關稅，日後仍可能調高至20%。15%符合去年美日協議，但高於最高法院2月裁定後，多數日本貨品適用的12.5%。

日本去年同意設立5,500億美元對美投資計畫，若未為川普選定的開發案提供資金，美方可提高關稅。目前已公布三批、合計1,300億美元的開發案。日本經濟產業大臣赤澤亮正先前已表示，只要雙方信守承諾、儘速落實投資計畫，預料關稅就不會超過15%。木原說，日本會繼續與美方推動計畫。

新加坡：不接受產能過剩指控 爭取降至10%

新加坡對美方擬課徵最高20%關稅「非常失望」，認為調查未考慮新加坡的經濟結構。星方說，貿易順差反映經濟開放、市場導向，以及商業和貿易樞紐地位，並非保護國內市場或補貼出口製造業所致。

新加坡也指出，美國對星貿易順差2025年擴大至330億美元，將持續與美國貿易代表署溝通，要求重新考慮措施並爭取降低稅率。若達成對等貿易協議，或透過其他磋商解決美方疑慮，稅率可能降至10%。

越南、印度：透過協商爭取結果

越南工商部說，將參與公開聽證、提出意見並回答美方問題，也會提交反駁，回應初步調查結果及其他方面提出的「不實評論和指控」。越方並希望盡快完成對等、公平及平衡的貿易協議談判。

印度商工部則說，調查期間已積極溝通，貿易疑慮應透過雙邊協議談判處理。若完成協議，印度商品擬適用17%稅率，否則可能升至25%。

歐盟、大陸：反對美方理由 力保既有協議

歐盟執委會發言人說，強烈反對歐洲是結構性產能過剩來源的說法，並要求新關稅遵守雙邊協議。美方提議稅率為15%，但日後可能提高至20%。

大陸外交部發言人郭嘉昆批評新關稅是「政治操弄」，呼籲雙方共同維護貿易休兵。美方提出20%稅率，若談判破裂，可能提高至40%；雙方也正研議對約300億美元非敏感商品減免關稅。貿易休兵預定明年1月到期。

巴西政府譴責美方擬提高巴西商品關稅，稱單方面加稅在雙邊談判進行之際「令人無法接受」，巴西不會屈服於威脅。美方擬提高原糖及精糖進口稅，並對飛機新課10%關稅。巴西說，將繼續談判，但不排除採取報復措施。

新方案仍須公開徵詢意見，並於明年1月底舉行聽證，內容可能調整。美國貿易代表葛里爾說，措施旨在維持既有協議，同時處理產能過剩；與強迫勞動調查相關的10%或12.5%關稅重疊時，適用較高稅率，不會兩者相加。

美多數關稅將回到法院裁定前水準。/擷自彭博