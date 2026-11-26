泰國卜蜂集團（CP Group）旗下零售業者CP All宣布，將於12月25日停止在柬埔寨營運所有7-Eleven門市，結束當地營運業務。泰國媒體指出，泰柬邊境衝突引發柬埔寨民眾抵制泰國品牌，加上邊境關閉造成供應鏈受阻，衝擊7-Eleven在當地的營運。

曼谷郵報（Bangkok Post）日前報導，CP All於24日向泰國證券交易所公告，已與美國7-Eleven商標持有公司達成協議，將從12月25日開始停止在柬埔寨營運7-Eleven業務。公告未說明退出成本，也未公布後續接手業者。

CP All透過旗下全資子公司CP All（Cambodia）於2020年與美國7-Eleven公司簽署為期30年的主加盟協議，並於2021年正式進入柬埔寨市場，首家門市於同年8月30日在金邊開幕。

民族報（The Nation）25日引述CP All季度財報指出，柬埔寨7-Eleven門市數量從2025年6月的123家，增加至同年9月高峰125家，之後持續下滑。今年3月底降至63家，6月底剩39家，截至9月底僅剩23家，在15個月內減少約81.3%。

曼谷郵報引述市場分析指出，除了消費者的抵制行動外，邊境長期關閉也造成供應與庫存方面的挑戰，因店內許多商品皆來自泰國。

泰國與柬埔寨邊境持續關閉，泰國總理阿努廷10月底表示，泰柬兩國仍有多項爭議尚待解決，目前無法確定何時重新開放邊境，並強調國家利益與安全應優先於政治考量。

CP All在泰國仍是7-Eleven主要營運商，截至今年9月底，在泰國經營1萬6491家門市。