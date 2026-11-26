美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）調查發現，輝達（Nvidia）正向至少兩家總部設在美國、實際由中國企業掌控的公司出售最先進晶片。

資料顯示，這家晶片巨頭的「優先合作夥伴」之一，是一家位於加州、由中國企業持有的公司，其執行長畢業於中國軍事院校；另一家加州企業則在中國母公司遭列黑名單後，改名繼續與輝達維持最高級別合作。

根據紀錄，有部分設在美國、由中國企業持有的公司，將用於人工智慧（AI）的先進晶片出租或出售給東南亞其他企業。

專家表示，晶片出口領域和供應鏈流向錯綜複雜，使外界更難釐清究竟有多少最敏感的輝達晶片遭中國利用。

CBS委託美國智庫C4ADS查閱數十份企業申報文件、法院紀錄，以及針對輝達企業關係的調查，相關資料可追溯至2023年，當時輝達執行長黃仁勳及這家晶片巨頭尚未成為新聞焦點。

黃仁勳婚外情對象黃樂（Alice Huang）疑為中國女間諜，美國司法部對此表示目前尚無定論，北京當局則否認她是間諜。美國司法部正在調查黃樂曾任職的新加坡雲端運算公司Megaspeed是否涉嫌規避出口禁令，為中國取得電腦晶片。

不過，國家安全與貿易專家指出，Megaspeed只是輝達晶片流入中國問題的冰山一角。如今，民選官員紛紛提出質疑：輝達晶片究竟如何流入中國？黃仁勳和其同僚對此又知情多少？

美國參議院銀行委員會民主黨議員華倫（ElizabethWarren）本週在聲明中說：「黃仁勳、輝達高層及董事會仍有責任向國會說明公司遵守美國出口管制規定的情況。」

●成立僅10週就成輝達「優先合作夥伴」

輝達去年對中國銷售額接近200億美元，這家公司無需取得特別許可，即可向中國銷售個人電腦用顯示卡，以及運算效能較低的伺服器晶片，但最先進晶片銷售受到嚴格出口管制，禁止出口中國。

然而，包括CBS等媒體最近報導，部分名為Blackwell的最高階晶片已流入中國手中。

CBS報導，以位於加州聖荷西（San Jose）的資料中心業者RiCloud AI為例，這家公司名列輝達在美國的「優先合作夥伴」名單中，能優先取得用於先進AI模型的高階電腦晶片。

根據輝達公開申報文件，這些交易被歸類為「美國本土銷售」，然而，RiCloud AI的母公司是總部位於中國深圳、在香港上市的裕興科技投資控股有限公司（Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited）。

裕興科技執行長兼共同所有人從玉擁有中國人民解放軍指揮學院的國防動員學位，同時也是加州一家RiCloud相關公司的執行長；而裕興科技董事長李強過去曾任資料中心巨頭Global Switch Holdings董事長，該公司2024年6月因國安疑慮，遭澳洲國防部解除合作關係。

美國政府尚未指控RiCloud或裕興有任何違法行為。

RiCloud AI在2025年12月、僅成立10週便迅速取得輝達合作夥伴資格，之後進一步成為「優先」雲端夥伴，可優先取得先進晶片、輝達軟體及技術支援。輝達尚未回應CBS詢問RiCloud AI取得這項特殊資格前，曾進行過哪些背景審查。

檢視RiCloud AI客戶名單後發現，該公司今年簽下一紙價值1.2億美元合約，將300台搭載輝達B300晶片的伺服器租給一家過去主要銷售威士忌的台灣公司Agencia Comercial Spirits。

Agencia Comercial Spirits原是一家規模不大的威士忌進口商，2025年淨利僅60.9萬美元，卻以AI企業身分在那斯達克（Nasdaq）上市。在李強出任董事長後，今年已承諾進行總額介於4.88億至5.98億美元的AI資料中心相關交易。

●母公司遭列黑名單便改名

另一家加州企業Aivres在輝達官網名列「精英運算夥伴」，是輝達最高等級的合作關係。

Aivres過去名為Inspur，與其中國母公司「浪潮集團」（Inspur）同名。2023年3月，浪潮集團旗下多家企業遭美國聯邦政府列入被認定具有國安風險的黑名單後，這家加州子公司隨即改名為Aivres，至今仍與輝達維持密切合作關係。

Aivres生產搭載輝達晶片的資料中心伺服器，而該公司並未被列入黑名單。根據「紐約時報」先前公布的貿易紀錄分析，Aivres在2024年4月至2026年2月間，向東南亞出口價值至少56億美元的先進科技產品，其中約30億美元產品搭載輝達最先進的Blackwell晶片。

這些晶片隨後流向為中國企業阿里巴巴及字節跳動提供雲端AI服務的Megaspeed與Aolani兩家公司。

Megaspeed本週遭美國政府列入黑名單，五角大廈6月也將阿里巴巴列入黑名單。

美國政府指出，Aivres母公司浪潮集團的伺服器正被中國軍方使用。Aivres未回應置評要求。

●輝達精英夥伴捲走私案

輝達在美國的另一家精英合作夥伴2CRSi近期也捲入一起涉及3億美元的晶片走私案；2CRSi隸屬一家法國企業，生產AI資料中心伺服器，該公司並未被控違法。

今年稍早，加州商人葛瑞格．呂（Greg Lui）因涉嫌在2023年至2024年透過馬來西亞及新加坡，將受出口管制的晶片走私至中國而遭起訴。他否認犯罪。

CBS檢視的紀錄顯示，葛瑞格．呂與2CRSi有關聯。

除了2CRSi，葛瑞格．呂也將伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）列為客戶之一。美國司法部今年3月才指控美超微共同創辦人廖益賢涉嫌透過東南亞公司，將價值25億美元的伺服器走私給中國。

●財務申報方式改變

報導指出，輝達過去公布晶片銷售地區分布時，是依客戶帳單地址計算，2025年11月則改為依「客戶總部所在地」。這項統計方式改變顯示，2024年另有79億美元的帳單來自總部位於中國的企業。

根據統計，2025年，總部位於美國的客戶占輝達銷售額69%，中國占比則從2024年的13%降至9%。

輝達也在文件中註明，「終端客戶與實際出貨地點可能與總部所在地不同」，CBS認為，輝達改變公布銷售數據的方式，可能會讓客戶所在地資訊更加模糊。

即將出任參議院外交委員會主席的民主黨參議員昆斯（Chris Coons）也準備針對企業是否規避對中晶片銷售禁令，以及與輝達相關的中國間諜指控展開調查。