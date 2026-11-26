華爾街日報報導，AI資料中心爆發式成長，造成各種電子產品都要用的記憶體晶片短缺，全球企業爭相搶貨，馬斯克（Elon Musk）出馬也未必順利。雖然三星、SK海力士、美光三大廠都在擴產，但這波供不應求預計要到2028年新廠上線為止。

短缺在過去一年間把部分記憶體晶片的價格推高了10倍，迫使電子產業全面漲價。美國人今年買耶誕節禮物會更貴，例如，蘋果MacBook筆電的價格調漲100到500美元不等，視型號而定，今年iPhone 18 Pro和Pro Max的起售價都比去年漲了100美元。同樣一款微軟Xbox，現在比一年前貴33%，要價600美元。

記憶體產業具有明顯的景氣循環特性，如今處於短缺狀態。南韓的三星電子和SK海力士，以及美國的美光，加蓋新廠擴產也來不及，預計至少要到2028年新廠投產才能解決供需失衡。

SK海力士的DRAM與AI運算用高頻寬記憶體（HBM）已售罄至2029年；美光也透過多年合約，預售至少1,500億美元的供應量。

美國豪華車廠Karma Automotive執行長Marques McCammon過去半年四度飛往南韓，拜訪一家主要記憶體供應商，雖然對方願意見面，但談到價格和交貨日期卻左閃右躲。他說：「出於禮貌，他們會撥時間跟你談，但要敲定事情非常困難。」

為了買到晶片，供應鏈顧問公司 Seraph 的許多客戶成立採購作戰室，每周六天翻表格、打電話、寄郵件，向數百家獨立仲介找貨。有AI巨擘派員住到南韓晶片廠旁天天盯貨。美國電腦與手機業者Purism則是每天刷eBay，即使庫存只有五個或12個也不放過。台灣快閃記憶體廠商宇瞻先向銀行貸款，備妥現金，只要有貨就即刻下手。

一些小公司不只搶不贏，連快到手的貨都可能被抽走。美國國防通訊設備商W5 Technologies去年冬天訂購內建記憶體的伺服器，今年5月底獲知貨終於上路，幾天後卻被告知，這批貨改配給一筆「更重要的訂單」。

Capital Group投資組合經理人Carl Kawaja今年6月曾轉述，馬斯克為特斯拉（Tesla）採購記憶體被敷衍的例子。他提出長期採購承諾，只得到會長李在鎔回應，「其他人也都願意，你還能提供什麼？」馬斯克接著加碼，願替三星新晶片廠的融資提供擔保，李在鎔的回答仍是，「其他人也都願意，你還能提供什麼？」