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p>歐洲各國為國防及能源轉型尋找新財源，卻連現有該收的稅款都收不齊！歐盟執委會25日公布報告，指出成員國每年有逾2000億歐元應收稅款未能徵收，另因各類減免稅政策減少約7500億歐元收入，執委會建議各國優先改善稅務制度、檢討租稅優惠的成效，而非一味加稅。

歐多國收稅都收不齊

根據《路透社》報導，歐盟27國未能徵收的稅款，相當於歐盟的國內生產毛額的1%，其中光是2023年加值型營業稅的徵收缺口就達1250億歐元，企業所得稅的缺口也接近500億歐元，除了逃漏稅，也涉及行政疏失及納稅人申報錯誤等問題。

財金專業媒體《彭博社》也補充，各國徵稅能力差距甚大，羅馬尼亞未能徵收的企業所得稅相當於實收企業所得稅的38%左右，遠高於受調查國家的平均值9.2%。

布魯塞爾媒體《2EU》指出，羅馬尼亞2023年的加值型營業稅缺口也占應收稅額的30%，為歐盟最高，對徵稅效率較差的國家而言，提高稅率並非增加財政收入的唯一途徑，先收齊該收的稅重要。

租稅優惠也須檢討

歐盟執委會24日的報告也點出另一項財政問題，各國為鼓勵企業投資、減輕民眾負擔而推出的減免稅政策，每年使政府少收約7500億歐元，這些收入與未能徵收的稅款不同，是政府基於政策目的而主動放棄的收入，但不少優惠措施推出後，卻缺乏定期檢視及成效評估，政府無法掌握其財政成本是否值得。

在稅款徵收方面，執委會則建議各國運用電子申報及預填報稅資料減少錯誤，加強跨國稅務機關與法院合作，在企業破產或欠稅難以追回前處理積欠稅款，這些措施仍有賴各國政府改善、落實。

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