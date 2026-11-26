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微短劇今年將吸金200億美元！五年後估衝320億 卻有道未解難題
每集只有幾分鐘的微短劇，正吸引全球觀眾拿手機追看。彭博資訊引述Media Partners Asia（MPA）報告指出，全球微短劇市場今年營收預估成長24%、達200億美元，2031年可望進一步增至320億美元。
這類灑狗血微短劇為手機直式螢幕量身打造，也迎合社群媒體用戶隨時滑走的觀看習慣。劇情充滿懸念、風格說變就變，還有以黑幫為主軸的故事，讓微短劇從中國大陸一路紅到海外。目前全球每10人就有一人看微短劇，連福斯娛樂（Fox Entertainment）、迪士尼（Walt Disney）和Paramount+等好萊塢業者也在摸索這種形式。
中國大陸仍是微短劇製作與觀看的主要市場。MPA指出，大陸微短劇營收達152億美元，其中超過80%由TikTok母公司字節跳動（ByteDance）、騰訊（Tencent）及快手（Kuaishou）拿下。
亞洲第二大市場印度，則有JioHotstar等當地串流平台以低價訂閱吸引觀眾，並透過App商店以外的管道收費。
不過，市場規模愈來愈大，微短劇的利潤卻依然微薄，尤其是中國大陸以外的市場。MPA指出，海外市場超過一半營收都花在行銷上，用來吸引大多只想看免費內容的觀眾。
為提高利潤，製作業者開始借助人工智慧（AI），但觀眾對AI影片的接受度仍有限。MPA估計，今年中國大陸以外的微短劇App，新上架作品約75%由AI生成，但平台上觀看次數最多的作品大多仍是真人演出。
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