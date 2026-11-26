華爾街股市人工智慧（AI）概念股今天早盤大幅下挫，但午後出現反彈，呈現今年秋季市場又一次多空交鋒。投資人一方面擔憂成本攀升與債務結構日益嚴峻，另一方面則因股價大跌而湧入強勁買盤。

路透社報導，AI新創公司Anthropic開盤不久一度跌至73.85美元，較上週首次公開發行（IPO）價格低11%，隨後反彈，收盤上漲1%報82.19美元。

Alphabet股價下跌4.7%，盤中觸及52週低點，之後收復部分跌幅，終場收跌2.1%；晶片大廠博通（Broadcom）曾是年中半導體大漲行情的領頭羊之一，今天股價一度下跌5.8%，最後收平。

那斯達克綜合指數終場下跌0.6%，盤中一度下挫4.6%；那斯達克100指數走勢相似，終場下跌0.6%。儘管午後反彈，科技股仍連續第2個交易日走弱，反映市場正收回先前對AI產業的樂觀預期。

這波情緒轉變部分受到美國期中選舉結果的影響。民主黨勝選可能帶來更嚴格的監管，以及速度較慢、成本更高的AI基礎建設。

此外，川普政府提出對14個貿易夥伴進口商品加徵新關稅的計畫，加上數據顯示美國10月通膨進一步升高，也令市場情緒雪上加霜。

不過，自10月6日那指創下歷史新高後開始的賣壓，在11月下半月明顯加劇，也凸顯市場對AI基礎設施擴張背後財務結構的疑慮日益升高。這波基礎設施擴張愈來愈仰賴大規模發債融資，而這通常會使市場更加脆弱，也更容易出現行情反轉。

東京市場隔夜交易，OpenAI股東軟銀（SoftBank）股價重挫14%，凸顯投資人擔憂ChatGPT開發商OpenAI在籌資過程中可能面臨愈來愈大的阻力。軟銀同時也是晶片公司安謀（Arm）的重要投資者，今年以來股價已下跌逾40%。

輝達（Nvidia）是OpenAI在資料中心及其他AI生態系統領域的重要夥伴，今天股價一度下跌8.5%，創下新低，終場收跌3.9%。

為AI資料中心提供運算容量的新型雲端服務商（neocloud）也再度遭到拋售，部分原因是市場擔憂這些企業能否籌得足夠資金，支撐其雄心勃勃的建設計畫。

CrossCheck Management投資長舒恩貝格（ToddSchoenberger）說：「這些公司似乎都試圖競相投入更多資金，但企業必須證明這些支出確實值得，而這正是華爾街目前的疑問。」

市場對AI熱潮財務基礎的疑慮相當嚴重，甚至連公布強勁業績的企業也受到拖累，部分原因是這些公司今年稍早股價已大幅上漲。

戴爾科技（Dell Technologies）早盤下跌5.7%，儘管這家伺服器製造商今年第3度上修全年營收與獲利預測，並批准額外250億美元的股票回購計畫。戴爾股價隨後回升，終場上漲0.6%，今年以來股價翻倍；競爭對手AI伺服器製造商慧與科技（HPE）昨天上修全年營收展望後，股價今天仍重挫16.3%。

費城半導體指數盤中下跌7%，觸及7個多月低點，終場收跌0.6%。費半指數較6月創下的歷史高點已大跌逾43%。

AI超大規模雲端業者（hyperscaler）股價普遍下跌，甲骨文（Oracle）下挫5%，亞馬遜（Amazon）收跌3%。

獲輝達投資的新型雲端服務商CoreWeave與NebiusGroup股價一度跌逾10%，其中CoreWeave終場收平，Nebius則下跌2.7%。

新型雲端服務商主要出租專門用於AI運算的設備與容量，自10月以來持續承壓，市場對其快速擴張所仰賴的債務融資感到憂心。