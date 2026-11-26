美國擴大晶片管制，涉及字節跳動、阿里巴巴和騰訊的數十億美元貸款案跟著踩煞車，亞洲剛起步的AI融資熱潮也受到衝擊。

黃仁勳本周意外回任輝達執行長，雖曾短暫提振AI股，銀行業者仍擔心，為可能受到更嚴格美國出口管制的資料中心和新雲端業者提供融資，會面臨法律風險。原本接近完成的貸款案突然出現變數，想轉售部分貸款、降低曝險的銀行，也難找到買家。

參與協商的人士說，貝恩資本（Bain Capital）旗下Bridge Data Centres（BDC）將貸款規模擴大至66億美元，但部分貸款機構為進一步查核風險，已暫緩推進。BDC在馬來西亞的設施，客戶包括字節跳動。

另一筆由Partners Group支持的Digital Halo貸款案，金額為3.72億美元，已獲全額包銷承諾，但知情人士說，一家銀行已決定不參與，其他銀行也要求更多說明。這筆資金用於馬來西亞一座資料中心，服務阿里巴巴等客戶。

另有知情人士上周說，數家銀行正在重新評估新加坡新雲端業者Aolani的4.8億美元貸款案。Aolani的客戶包括字節跳動。

拜登政府2022年限制先進美國晶片出口後，東南亞逐漸形成一批協助大陸科技企業遠端使用晶片的業者。隨後幾年，當地資料中心貸款激增；銀行逐漸願意承擔風險較高的晶片融資，這類交易近日也才開始起飛。

但美國上周宣布，新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及巴西的企業，購買美國業者的先進AI晶片須取得美國政府許可。全球已向大陸企業出租大量算力的資料中心，若要繼續提供服務，也須在90天內取得另一項許可。

標普全球評級分析師24日在報告中寫道：「即使新規明天就撤回，資料中心業者和貸款機構親眼見到美國政策如何影響境外開發案及客戶，對新開發案可能仍會更加謹慎。」

據彭博報導，十多位銀行業者說，團隊仍在等待新規如何影響借款人的答案，至少會延後潛在交易。先前知情人士透露，花旗、渣打及新加坡主要銀行，已全面檢視資料中心客戶。

部分銀行正設法降低AI及資料中心債務曝險，包括轉售貸款，以及透過「重大風險轉移」（SRT）交易，將部分信用風險轉由其他投資人承擔。

知情人士說，新加坡大華銀行正尋求一筆約10億美元的SRT交易，轉移資料中心、基礎設施等領域的貸款風險。不過，知情人士說，近日消息拖慢了進度，交易細節尚未定案，仍可能改變。大華銀行以交易保密為由，不予置評。

原本最積極爭取繪圖處理器（GPU）融資高報酬的私募金融機構，如今也轉趨謹慎。知情人士說，至少一檔基金已決定不參與輝達雲端合作夥伴GMI Cloud的3億美元貸款案。這筆資金原擬購買晶片，供泰國一座服務騰訊的資料中心使用。

寒意也不只出現在貸款市場。先前知情人士說，最大客戶為字節跳動的DayOne Data Centers，已暫緩赴美上市計畫。另有知情人士透露，包含貝萊德（BlackRock）在內的財團，正考慮調降一批亞太資料中心資產的收購報價。

霍金路偉凱德律師事務所國際貿易律師柯斯特澤瓦（Ben Kostrzewa）認為，新管制迫使市場全面重新評估交易，未必是壞事。彭博彙整資料顯示，2023年以來，亞太資料中心業者貸款規模已從幾乎為零，激增至逾490億美元。

他說：「市場已經過熱一段時間，暫停一下，盤點並重新檢視這些開發案，或許是好事。這不會讓所有資料中心都停止興建，也不會讓市場停擺，但會讓整體速度慢下來。」