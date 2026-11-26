美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，若美國與印度達成貿易協議，美國對印度進口商品的關稅上限將為17%；若未能達成協議，美方擬將關稅提高至25%。

路透社報導，美國總統川普政府近日提議對14個貿易夥伴加徵關稅，以因應美方所稱的結構性產能過剩問題。

印度商工部表示，正檢視美國貿易代表署（USTR）的通知；印度在美方調查期間已表明，該國各產業均不存在結構性產能過剩問題。

印度商工部在聲明中指出，印度始終以建設性態度參與整個調查過程，貿易疑慮應在雙邊貿易協議持續談判的架構下處理。

美方指稱，印度的產業擴張政策、勞工保障不足、金融壓抑（financial repression）、市場進入障礙，以及未能透過非市場經濟體進口及外國投資處理全球產能過剩問題，均屬不合理貿易行為。

美方表示，這些政策損害美國生產商及出口、衝擊就業及投資，也使美國因依賴非市場經濟體的投入品而面臨更高的經濟安全風險，尤其是在製藥、醫療器材、鋼鐵、太陽能及資訊科技產業。

新德里與華盛頓2月已就貿易協議架構達成共識，使美國對大多數印度商品的懲罰性關稅從50%降至18%。這項懲罰性關稅在雙方前一輪談判破裂後，於2025年8月實施。

此後，美國最高法院裁定川普不得動用緊急權力在全球大規模加徵關稅，促使美國對進口商品徵收的基準關稅降至10%。

印度商工部表示，「印度仍致力於與美國密切合作，以儘早完成貿易協議。」