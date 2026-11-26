南韓央行周四恢復升息，將基準利率調高1碼至3.25%，創兩年新高，並大幅上修今明兩年經濟成長預測。半導體產業空前榮景帶動經濟成長超乎預期，也讓通膨居高不下，使央行決定升息，即使家庭需求疲弱、近期股市重挫仍令人擔憂。

南韓央行在今年最後一次利率決策會議上，將七天期附買回利率調高0.25個百分點，符合彭博調查23名經濟學家中21人的預期。央行先前在7月、8月連續升息，10月暫停一次，今年累計升息3碼。

南韓KOSPI指數周四早盤上漲2.07%至4,794.81點。

全球AI基礎設施建設推升記憶體晶片需求，帶動南韓出口與經濟成長。央行將今年經濟成長率預測，從8月估計的3.3%上修至3.9%，明年則從2.9%大幅調高至4.1%。南韓第3季國內生產毛額（GDP）年增3.4%，優於預期。

經濟成長強勁之際，通膨也持續高於目標。南韓10月通膨率為2.8%，高於央行2%目標。央行在上月的利率決策聲明中指出，成本壓力持續偏高，預料通膨還會有相當一段時間高於目標，並提到首爾房價已再度上漲。

南韓央行總裁申鉉松（Shin Hyun Song）預定於首爾時間上午11時10分、台灣時間上午10時10分左右召開記者會，市場將關注他對後續升息空間的說法。

Kospi指數周四早盤上漲2.07%至4,794.81點。