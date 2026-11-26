美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布調查顯示，近幾週美國多數地區經濟持續以「輕微至溫和」速度成長，通膨依然居高不下，就業水準上升。這份報告公布之際，距離聯準會決策官員決定是否升息僅剩兩週。

路透社報導，聯準會在最新出爐的「褐皮書」（Beige Book）報告中指出，「整體價格呈現溫和上漲，與前一次報告期間的情況相同。」

「褐皮書」是聯準會彙整調查資料與評論報告，由轄下12個行政區聯邦準備銀行蒐集企業資訊，藉此掌握經濟狀況。

根據聯準會報告，「各產業受訪者普遍表示，能源、運輸、醫療保健、保險，以及與關稅相關的支出持續帶來成本壓力。」

不過，這份報告指出，投入成本的上升速度仍高於企業售價漲幅，顯示企業利潤率正面臨日益增加的壓力。「競爭壓力和顧客對價格的敏感度，限制了企業將成本上升完全轉嫁給消費者的能力。受訪者預期，未來幾個月支出與價格將持續上揚」。

對聯準會官員而言，除了制定政策時參考結構化數據，這項調查也提供某種判斷依據，讓他們更細膩地掌握經濟現況，以及企業與消費者最關切的議題。

全美各地經濟情況並不一致。12個聯準會行政區中，有8區回報經濟成長，另外4區則表示經濟活動沒有變化。

在人工智慧（AI）熱潮帶動下，企業投資仍然強勁，但由於家庭財務壓力加重，消費者開始轉向購買較便宜的商品，整體消費支出持平。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行指出，「密西根州一家商用家具業者表示，現在顧客更加注重價格較低商品。」

克里夫蘭聯邦準備銀行則提到，「強勁的資料中心需求使微晶片與電力元件供應吃緊，導致交貨時間拉長，也促使部分客戶提前下單，以確保能取得所需的產品。」

市場普遍預期，聯準會將在12月8日至9日的會議上，至少將目前介於3.75%至4.00%區間的政策利率調高1碼（0.25個百分點）。然而，受到股市大幅下跌影響，市場對升息預期已經降溫。

儘管股市下跌使金融環境趨於緊縮，聯準會決策官員對通膨的擔憂卻日益加深。通膨率已連續5年多高於聯準會設定的2%目標，近期甚至有加速上升的跡象。

美國商務部今天公布數據顯示，聯準會用以追蹤通膨目標的個人消費支出物價指數（PCE），10月較去年同期上升3.8%。

更令人憂心的是，被視為更能反映通膨基本趨勢的指標，即去除食品與能源價格的核心PCE指數年增率升至3.3%，高於市場預期，並創下3年以來最高水準。

最新出爐的「褐皮書」納入截至11月16日的訪談資料，也是首份涵蓋美國期中選舉前後幾週經濟情況的報告。

這次期中選舉的核心議題之一是選民對通膨與生活負擔能力的憂慮。選舉結果顯示，民主黨重新取得國會參眾兩院控制權，這被視為選民對川普政府推行政策的一次明確否定。

「褐皮書」中約有10多次提及期中選舉。

費城聯邦準備銀行指出，「非汽車類零售商表示，10月底至11月初的消費支出略為增加，相較之下，前一報告期間則是略微下滑」，「受訪者認為，消費者信心改善，主要是因為汽油價格回落，以及選舉結果已經明朗」。