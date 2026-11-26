川普政府周三提出新一輪關稅方案，涵蓋台灣、中國大陸、歐盟等14個經濟體，服飾、家具、冷凍蝦等產品都在加徵之列，不過科技產品仍享廣泛豁免。伺服器、智慧手機、個人電腦、儲存裝置、晶片及大部分半導體製造設備可望免於加稅；但耳機、鋰離子電池、基地台、印表機、電視及電玩主機並未列入豁免名單。

這項方案仍須經過公開徵詢意見及聽證程序，尚未實施。美國貿易代表葛里爾公布製造業結構性產能過剩調查結果，擬依《1974年貿易法》301條款加徵關稅，各經濟體適用稅率不同，歐盟為15%，越南最高達35%。

科技產品的待遇也因產地而異。大陸輸美科技產品最高可能加徵10%關稅；歐盟及另外12個經濟體的大部分科技產品，則可免於這波加稅。

蘋果大部分產品可望避開新關稅。近年蘋果已將部分組裝移往印度、越南，供應美國市場，智慧手機和個人電腦也在豁免名單內。不過，蘋果部分輸美產品仍可能來自大陸。AirPods耳機截至去年仍在越南生產，可能面臨最高35%的關稅。

惠普有喜有憂。輸美個人電腦的生產已移出大陸，又獲產品豁免，但印表機並未豁免。惠普去年在財報電話會議中說，已擴大在越南、泰國、印度、墨西哥及美國生產。

記憶晶片及儲存裝置業者美光、SK海力士、三星、威騰及希捷，在大陸以外生產的相關產品可免於這波加稅。晶片和伺服器業者輝達、超微、英特爾、博通、邁威爾、戴爾、慧與及美超微，也可望受惠於豁免。

半導體設備大致獲得豁免。台積電擴大美國布局，進口艾司摩爾（ASML）微影設備等主要機台，不會因這方案增加關稅。不過，部分晶片測試設備零組件未獲豁免，Teradyne、FormFactor、Cohu及愛德萬測試（Advantest）可能受到影響。

這輪關稅也意在填補最高法院2月裁定後流失的關稅收入。當時法院裁定，川普不能藉宣布經濟緊急狀態，繞過國會全面加徵關稅。新方案改依301條款，針對各經濟體的貿易措施提出調查及認定。

新關稅不會疊加在汽車、鋼鐵、鋁等依《1962年貿易擴張法》232條款課徵的關稅之上，也不會與7月針對60個貿易夥伴宣布的10%至12.5%強迫勞動相關關稅疊加。

大陸部分商品擬加徵20%關稅，加計其他進口稅後，總稅率可能達45%。不過，葛里爾說，美方也依雙邊貿易休兵安排，提議對價值300億美元的大陸商品給予廣泛豁免。美中貿易休兵預定2027年1月10日到期。

巴西則因貿易談判停滯，面臨額外加稅，包括提高原糖及精糖進口稅，以及對飛機新課10%關稅，可能衝擊巴西航空工業公司（Embraer）。巴西政府譴責美方單方面行動，並說不排除採取報復措施。

高盛估計，新方案大致會讓受影響經濟體的關稅回到最高法院裁定前的水準，美國整體關稅率可能由7.8%升至9.2%，對通膨的額外影響很小。葛里爾也說，美方已和貿易夥伴溝通，不認為這輪關稅會震撼全球經濟。

公開徵詢意見至明年1月5日截止，1月25日舉行聽證會，最終措施須在3月11日前公布。一般會在決定後30天內實施，部分情況可延至六個月。