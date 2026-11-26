美國政府今天提議對巴西製飛機加徵10%關稅，並提高部分配額外進口糖品的關稅。巴西政府強烈反彈，指控美方企圖藉關稅施壓巴西調整國內政策，強調不會向此類威脅讓步，巴西將持續尋求協商，也不排除採取反制措施。

CNN巴西新聞網等媒體報導，根據美國貿易代表署（USTR）公布的方案，美方認為巴西未充分回應華府對若干經貿議題的關切，因此建議修改先前依據「301條款」所採取的措施，將原本獲得豁免的巴西飛機納入課稅範圍，並調整部分糖品進口待遇。

市場關注的是巴西航空工業公司（Embraer）。若新措施正式實施，該公司出口至美國的整架飛機將面臨10%額外關稅壓力。航空產品長期是巴西重要出口項目，美國更是其主要市場之一。

華府表示，過去一年來雙方雖歷經多輪談判，但在若干爭議問題上仍存在「重大分歧」，包括數位商務、支付系統與其他經貿政策。美方強調，新措施目的在於促使巴西調整被認為不合理的政策與作法，同時仍對透過談判達成協議保持開放態度。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府則發表聲明，對美方建議深感憤慨，雙方過去一年多持續本著善意進行協商，美方曾承諾提出經濟與商業協議架構，但迄今未見具體內容，卻先行祭出新的關稅建議。

報導指出，巴西政府進一步表示，美方此舉顯然意在迫使巴西修改包括即時支付系統PIX、數位貿易及優惠貿易安排等領域的監管措施，屬於正在進行中的雙邊談判中「不可接受的單方面行動」。

聲明強調，巴西將持續尋求透過協商解決爭端，但不排除在世界貿易組織（WTO）架構下採取法律行動，並保留依對等原則祭出反制措施的可能性。

事實上，巴西今年稍早已就美國對巴西產品加徵關稅的措施向WTO提出爭端解決程序。巴西日前要求成立專家小組審理案件，但遭美國阻擋首次提案，不過根據WTO程序，巴西仍可在後續會議再次提出要求。

分析人士指出，最新關稅爭議顯示美巴經貿摩擦持續升溫，除了對雙邊貿易關係構成壓力，也可能衝擊巴西航空製造業與農產品出口前景。對於以出口為導向的巴西而言，如何兼顧對美經貿關係與國內政策自主權，將是魯拉政府的重要課題。