美國今天公布對主要貿易夥伴加徵關稅的提案。歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉批評美方的舉動是透過關稅逼迫貿易夥伴讓步，在美國勢必再次面臨法律挑戰。同時，歐盟也握有反制措施。

對於美國總統川普（Donald Trump）將對美國主要貿易夥伴加徵新關稅，歐盟將面臨15%關稅，朗吉（Bernd Lange）於25日晚間發布聲明，稱美國針對歐盟的指控籠統且荒謬，而且這項調查結果早在預料之中。

朗吉表示，無論是美國最高法院今年2月的判決，還是選民在期中選舉的選票，都無法讓川普改變路線。只要法院撤銷了加徵關稅的法律依據，川普就會立刻尋找下一個藉口。今年7月時，美方曾以「歐洲打擊強迫勞動不力」為由，如今又搬出「工業產能過剩」來合理化新關稅，這是為了達到目的而強行羅織罪名。

他說，川普的目標始終是透過關稅向貿易夥伴施壓，藉此逼迫對方做出更多的讓步。

朗吉指出，正因預見到此情況，歐洲議會當初在落實歐盟與美國在蘇格蘭登拜里（Turnberry）達成的貿易協議時，便堅持納入「中止條款」。依據這項條款，歐盟執委會有權全部或部分暫停給予美國商品的關稅優惠。

他強調，歐盟手上握有充分的法律工具，一旦美方違約，執委會就必須動用這項權利反制。

朗吉說，可以預見，這批新關稅同樣會在美國法院面臨法律挑戰，這場爭議最終可能再次鬧上美國最高法院。如此一來，大西洋兩岸的企業所仰賴的法律確定性與政策可預測性，又將再一次成為犧牲品。