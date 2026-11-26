今晨六家外媒首頁的焦點集中在美國AI產業動盪與新一輪關稅。華爾街日報、金融時報聚焦科技股大幅震盪，華郵追查政府協助黃仁勳復職的內幕；路透則凸顯川普在期中選舉失利後仍推動加稅。相較之下，衛報最突出的是聯合國加薩援助爭議，美聯社則關注紐約感恩節遊行破例延期。

華爾街日報

美股AI賣壓未止 納斯達克盤中重挫4.5%後跌幅收斂

Wall Street Can’t Seem to Find Its Footing in the Chaos of the New AI Trade

摘要

美國科技股25日劇烈震盪，納斯達克綜合指數盤中一度大跌4.5%，隨後收復大部分失土，終場下跌0.6%。輝達執行長黃仁勳23日復職帶動的漲勢迅速消退，輝達股價25日下跌3.9%。市場對科技業鉅額AI投資及融資能力的疑慮再起，晶片股成為主要賣壓來源。

為何重要

黃仁勳回鍋未能持續提振市場信心，顯示投資人擔憂的不只是輝達管理階層，而是整個AI產業的投資規模、負債與獲利前景。

華盛頓郵報

華府曾研議動用戰時法律 施壓輝達讓黃仁勳復職

Hegseth, Pentagon officials floated using wartime law to reappoint Nvidia CEO

摘要

3名知情人士指出，美國國防部長赫塞斯等官員曾討論動用1950年《國防生產法》，施壓輝達董事會讓黃仁勳重任執行長。美國總統川普另要求副總統范斯介入斡旋，黃仁勳23日復職。五角大廈否認曾進行相關討論，目前仍不清楚這項法律構想是否曾傳達給輝達。

為何重要

《國防生產法》原本用於確保國防及緊急物資供應。官員據稱曾考慮將其用於企業人事爭議，凸顯美國政府將AI企業治理視為國安問題的程度。

金融時報

美國科技股盤中暴跌後跌幅收斂 輝達重挫3.9%

US stocks close lower in volatile session as AI trade remains under pressure

摘要

美股25日由大跌轉為小跌，科技股及AI概念股持續承壓。輝達股價下滑3.9%，納斯達克指數盤中大幅挫跌後收復大部分失土。AI新創公司Anthropic股價則逆勢上漲1.1%，收在82.79美元。儘管午後買盤進場，投資人對AI相關企業估值與未來獲利能力的疑慮仍未消失。

為何重要

AI相關股票曾是推動美股上漲的主要力量，如今投資人重新評估高估值與成長預期，使科技業的波動進一步牽動整體股市。

衛報

聯合國援助機構解僱9名巴勒斯坦員工 法庭認定以色列指控缺乏證據

UN sacked Palestinian staff on back of unproven Israeli allegations, tribunal rules

摘要

聯合國內部爭議法庭審理一名前援助人員的申訴，認為聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署2024年解僱9名巴勒斯坦員工，主要依據未經證實的以色列指控。法庭判申訴者獲一年薪資及5000美元精神損害賠償，但未裁定他是否參與2023年10月7日哈瑪斯發動的襲擊。

為何重要

當年解僱爭議曾引發多國暫停捐款，使援助機構出現4.5億美元資金缺口。這項裁決凸顯未經充分查證的指控如何損害加薩人道援助。

路透

川普擬對14個貿易夥伴加稅 台灣適用15%稅率上限

Trump unveils new tariffs over excess industrial capacity, undeterred by midterms defeat

摘要

川普政府提出針對中國、歐盟、日本等14個貿易夥伴的新關稅方案，以產能過剩為由加強貿易施壓。中國擬加徵20%，若貿易休戰破局可能升至40%；台灣、日本、南韓及歐盟則擬適用含既有關稅在內的15%稅率上限。方案須待明年1月25日公聽會後才可能實施。

為何重要

台灣也在新方案涵蓋範圍內。美方改以《貿易法》第301條作為法律基礎，關係到現有貿易協議能否提供穩定的關稅條件。

美聯社

紐約梅西百貨感恩節大遊行因強風延期 創百年首例

Macy’s Thanksgiving Day Parade postponed to Saturday due to expected bad weather

摘要

紐約梅西百貨原訂26日舉行的第100屆感恩節大遊行，因預報強風與豪雨，史上首次延期至28日上午8時30分。主辦單位表示已與市府討論，基於安全考量決定改期。紐約發布強風及沿海淹水警報，巨型氣球在曼哈頓高樓間可能遭強風吹偏，原定表演安排仍待確認。

為何重要

這是梅西感恩節遊行首次延期，凸顯強風對大型戶外活動的安全威脅，也迫使紐約市、轉播單位與觀眾重新安排節慶活動。

（本文與AI協作）