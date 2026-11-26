歐盟12月1日起對中國油電混合車實施「進口配額」限制，200天內進口上限不到20萬輛，與今年原估進口80萬輛差距極大。義媒分析，歐盟不僅祭出關稅更直接設定上限，將使歐中貿易戰白熱化，中國是否將對歐盟產品採報復措施，成為產業界關注焦點。

歐盟為保護境內汽車製造商，24日針對多國設下油電混合車的進口配額上限。其中最受關注的是中國僅獲配額19萬1780輛。施行日期自12月1日至2027年6月18日，為期200天。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）等多家媒體報導，此次配額是根據車輛的「製造國（原產地）」而非「品牌國籍」分配。這代表只要是在中國組裝生產並出口到歐洲的油電車，即使是歐美品牌，例如在中國生產的Volvo、Polestar、Smart或部分BMW車型，都會計入中國的配額上限。相反地，如果是中國品牌汽車在歐洲組裝生產，就不列入配額限制。

為了防止汽車公司在政策剛上路時集中搶運，導致市場瞬間失衡，總配額分3階段實施，中國的三期額度分別為8萬6301輛、8萬8219輛與1萬7260輛，前期未用完的配額可轉至下一期使用。

義大利多數媒體直接以「限制中國油電車進口」入標，並直指歐盟設定配額上限最大目的無疑是「劍指中國」，雖然列入限額國家包括日本、土耳其、英國、韓國、墨西哥、摩洛哥、塞爾維亞和美國，但中國油電車近期在歐洲市占率暴漲趨勢最明顯。

歐盟與中國10月針對油電車進口數量談判，商議將每年進口到歐盟的中國油電汽車數量限制在35萬輛，約為今年預計進入歐盟總量的一半。歐盟指出，此次200天配額（19萬1780輛）換算成年化數量正好約為35萬輛。

對於歐盟的配額限制，中國商務部發表聲明，保留在世界貿易組織（WTO）框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利，堅決維護中國相關產業正當權益。義媒引述，不少義大利企業與農業協會表達關注，擔心中國可能再次拿歐洲的火腿等畜產品、起司乳製品、酒類或精品作為貿易報復籌碼。

義大利汽車產業媒體則分析，2026年下半年，中國汽車品牌為了在義大利搶占市場，曾針對多款油電車祭出高達20%至25%的促銷折扣，一旦12月1日起配額限制上路，車源數量減少，經銷商將不再需要透過大打價格戰，零售價勢必回漲。

汽車媒體分析，在歐盟生產將成為中國品牌進軍歐洲唯一解方，這項200天的臨時配額只是過渡期，歐盟可能在2027年6月臨時措施期滿後，提出更長期的關稅或配額方案。因此為了繞過配額限制，預計將有更多中國車廠加速在歐洲（包括義大利、西班牙、匈牙利）設廠組裝生產，藉此取得「歐盟製造」身分。