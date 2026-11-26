台積電ADR周三下跌近2%，收在342.34美元，較台北交易溢價5.6%。

台指期夜盤漲274點至38,397點，漲幅0.7%。台灣加權股價指數周三大跌1,926.92點收在38,195.42點。台積電（2330）跌3.6%收在2,150元。

美國股市周三劇烈震盪，科技股賣壓、通膨居高不下以及川普政府的新關稅提案，一度拖累那斯達克100指數跌入熊市，但逢低買盤進場之下，主要指數終場收復大部分失土，道瓊工業指數翻紅。

道瓊工業指數上漲164.25點，漲幅0.3%，收50,182.95點；標普500指數下跌18.31點，跌幅0.3%，收7,182.78點；那斯達克綜合指數下跌147.73點，跌幅0.6%，收23,585.80點。

費城半導體指數跌0.7%，輝達（NVIDIA）下跌3.9%，收在149.30美元，盤中跌幅曾超過9%。據報導，美國官員在高度機密的簡報中告訴國會幕僚，目前沒有證據顯示，與黃仁勳有婚外情的大陸科技業高層曾受大陸情報機關指使，對黃仁勳從事間諜活動。消息傳出後，科技股跌幅收斂。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,269.61 -1.96 2,150.00 5.56

日月光投控 ASX 488.77 +0.55 488.00 0.16

聯電 UMC 87.45 -1.57 87.40 0.05

中華電信 CHT 165.81 -1.13 163.50 1.41