美國股市周三劇烈震盪，科技股賣壓、通膨居高不下以及川普政府的新關稅提案，一度拖累那斯達克100指數跌入熊市，但逢低買盤進場之下，主要指數終場收復大部分失土，道瓊工業指數翻紅。

道瓊工業指數上漲164.25點，漲幅0.3%，收50,182.95點；標普500指數下跌18.31點，跌幅0.3%，收7,182.78點；那斯達克綜合指數下跌147.73點，跌幅0.6%，收23,585.80點。

費城半導體指數跌0.7%，輝達（NVIDIA）下跌3.9%，收在149.30美元，盤中跌幅曾超過9%。據報導，美國官員在高度機密的簡報中告訴國會幕僚，目前沒有證據顯示，與黃仁勳有婚外情的大陸科技業高層曾受大陸情報機關指使，對黃仁勳從事間諜活動。消息傳出後，科技股跌幅收斂。

那斯達克綜合指數盤中一度重挫4.6%；那斯達克100指數最多跌4.7%，較高峰回落20%，觸及熊市門檻，終場跌幅縮至約0.6%。追蹤半導體股的ETF盤中跌逾8%，收盤僅跌約0.5%。芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）一度逼近35，隨後回落至28附近，仍反映市場承受壓力。

AI供應鏈仍普遍走弱。甲骨文公司（Oracle）大跌5.1%，收103.88美元，盤中跌至99.34美元的52周低點；CoreWeave收盤接近平盤，今年來仍跌約41%。兩家企業的債務違約保險成本周三升至今年最高，顯示投資人對資料中心業者大舉舉債的疑慮升高。

記憶晶片股也承壓。美光繼周二重挫11%後，再跌4.5%；晟碟下跌5.6%，威騰跌0.6%。半導體設備商科林研發下跌5.7%，是標普500表現最差的成分股。超微、英特爾及邁威爾也收低。

大型科技股漲跌互見，亞馬遜、微軟收低，特斯拉下跌1.2%；Meta和蘋果分別上漲3.4%、0.4%。Claude開發商Anthropic盤中最低跌至73.85美元，終場反彈1.1%，收在82.79美元，連續兩天低於83美元的首次公開發行股票（IPO）價格。

Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche說，市場波動不只是輝達本身的問題，投資人也擔心聯準會（Fed）升息、消費者承受的壓力、通膨，以及期中選舉後新國會的政策方向。他說，全面拋售往往連帶打擊其他股票，投資人正趁機尋找價格失衡的買進機會。

Baker Boyer Bank投資長John Cunnison說，正小幅降低美國大型成長股比重，增加配息型價值股基金。他說：「這麼多投資都繫於AI行情。我們的問題仍是，這場史無前例的投資熱潮究竟能持續多久？」

經濟數據進一步鞏固市場對12月升息的預期。美國10月個人消費支出（PCE）物價指數年增3.8%，遠高於聯準會2%的目標；扣除食品及能源的核心PCE物價指數月增0.3%、年增3.3%。第3季經濟成長也大幅上修。

川普政府另提議對大陸、歐盟等14個貿易夥伴加徵關稅，以因應美方所稱的結構性產能過剩。投資人擔心，新關稅可能抑制成長、推升通膨，使利率更久維持高檔。

避險買盤壓過通膨數據的影響，美國公債殖利率下滑。2年期殖利率下降3.5個基點至4.633%，10年期下降5.6個基點至4.845%，30年期下降5.8個基點至5.234%。美元走弱，但在升息預期支撐下，仍接近今年高點。

荷莫茲海峽航運受阻再受關注，紐約1月原油期貨上漲1.63美元，漲幅2%，每桶收83.68美元。黃金期貨下跌0.7%，每英兩收3,534.70美元；白銀下跌1.7%，每英兩收40.05美元，創2025年8月以來最低收盤價。

企業消息方面，惠普會計年度第4季獲利優於預期，股價大漲11%，居標普500成分股之冠；戴爾第3季財報強勁，股價擺脫盤初跌勢，收漲0.6%。SpaceX獲美國聯邦通訊委員會批准，可在太空部署最多100萬座資料中心，股價上漲1.3%，收127.44美元。

美股周四因感恩節休市，周五提前於紐約時間下午1時收盤。