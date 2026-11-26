美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，已授權億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）部署由100萬顆衛星組成的星系，用於打造太空資料中心。

路透社報導，SpaceX今年稍早申請部署多達100萬個軌道運算模組，以處理供地球使用的龐大數據。聯邦傳播委員會指出，批准SpaceX的Starmind衛星群計畫，有助滿足快速成長的人工智慧（AI）運算需求。

根據授權許可，SpaceX最遲必須在2033年11月前開始部署，2035年11月前部署上限數量的10%，即10萬顆，並在2038年11月前完成50%的部署。

聯邦傳播委員會補充說，批准這項申請將使SpaceX得以「開創推動美國在太空與AI領域領先地位的新興技術」。

資料中心是AI的實體骨幹，需要消耗龐大電力。

SpaceX向聯邦傳播委員會表示：「透過直接利用近乎恆定的太陽能，且營運與維護成本極低，這些衛星將實現具變革性的成本與能源效率，同時大幅降低地面資料中心對環境造成的衝擊。」

目前太空軌道上僅有1萬7000顆衛星，外界尚不清楚SpaceX是否真的會將100萬顆衛星送上太空。衛星營運商有時會申請高於實際部署計畫的衛星數量，以換取設計彈性。

SpaceX在開始部署「星鏈」（Starlink）系統前，曾申請批准部署4萬2000顆衛星，而這個持續擴張的網絡目前在太空擁有略多於1萬1000顆衛星。