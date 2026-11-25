國際銅價25日延續跌勢，跌至13個月低點，因人工智慧（AI）相關資產的漲勢消退，且交易員為美國通膨數據將推升聯準會（Fed）接下來利率行動的概率做準備，賣壓因而再度加劇。鋁和錫價也同步延續跌勢。

倫敦金屬交易所（LME）的三個月期銅，25日盤中一度跌至11,682美元，至少是2025年12月以來最低，比起9月所創的高點將近1.5萬美元，已下跌超過20%。規模較小的紐約商品交易所（COMEX）銅期貨，也已比這波高點下跌超過20%，雙雙遁入空頭市場。

上海期貨交易所的主力銅25日收跌6.34%，報每噸人民幣87,950元。盤中一度觸及87,950元，寫2025年12月1日以來新低。

作為AI資料中心的關鍵金屬，銅價23日曾隨黃仁勳回歸輝達、帶動AI相關資產全面反彈而上漲。然而，漲勢曇花一現，輝達24日股價大跌，亞股25日也大幅下挫。

中國光大期貨的分析師在報告中指出，市場迅速消化了黃仁勳回歸的利多消息，而美國股市、尤其是科技股的劇烈波動再次加劇，引發了市場恐慌。

市場再度擔憂銅將持續流出美國，這也對銅價構成壓力。

之前，由於市場相當看好資料中心需求的預期，銅價在9月一度在每噸1.5萬美元附近創下歷史高點。如果銅價到本月底仍維持在近期的水準附近，那麼11月將成為銅價歷來表現最差的月份之一。

錫也面臨巨大的拋售壓力。錫是另一個預料將受益於AI基礎設施熱潮的金屬。

LME三個月期錫合約暴跌4.15%，而上海主力期錫合約一度暴跌9.62%，創下一年多來最大跌幅。

Chaos Ternary Futures研究主管李學智（音譯）表示，價格下跌反映出市場對AI相關資本支出下修的擔憂，再加上中國國內需求疲軟，這也可能導致全球總需求預期下調。