美國川普政府廿五日提議對中國大陸等數十國加徵新關稅，美方提議對台灣徵收最高百分之十五的「協議稅率」關稅，中國大陸將面臨最高稅率百分之廿。由於美台已達成貿易協議，美國官員說，台灣商品關稅稅率將是百分之十五不疊加。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）在完成歷時八個月的不公平貿易行為三○一條款調查後，宣布上述關稅措施，調查對象包括台灣、日本、南韓與歐盟。

美國官員表示，擬加徵關稅的對象包括中國大陸、孟加拉、柬埔寨、歐盟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國及越南商品。

根據美方提出的關稅方案，中國將在二○一八年實施的三○一條款關稅基礎上，再被加徵百分之廿關稅；歐盟、南韓、日本及瑞士的關稅稅率均為百分之十五，泰國為百分之十八、新加坡為百分之十，越南及印度若達成貿易協議，稅率將分別為百分之廿及百分之十七。

這項措施的關稅稅率，不會超過川普政府與各國在去年一系列貿易協議中達成的約定上限。台美已簽署對等貿易協定及投資合作備忘錄，預期最終稅率仍將回到雙方議定的百分之十五不疊加。美國對歐盟、日本及南韓商品課徵的整體關稅稅率，最高也不會超過百分之十五。

作為這次關稅措施一部分，美提議對大部分大陸商品課徵百分之廿關稅。這項關稅將與川普第一任期對大陸商品實施關稅累計計算。如美中談判破裂，對大陸商品關稅稅率可能進一步提高至百分之四十。

不過，美中雙方已經透過「貿易委員會」相關倡議，列出約三百億美元消費品適用較低關稅，這些商品不會受到上述新關稅措施影響。

美國政府高階官員表示，新關稅措施目前尚未定案。政府必須先完成相關產業的意見徵詢程序，最快也要到明年一月才會正式實施新的稅率。官員還表示，北京政府及其他國家早已預期美國會採取這項措施，因此新關稅不會破壞目前美中兩國持續維持的貿易休戰局面。

美國官員表示，這次新提出的關稅，不會與先前針對六十個經濟體涉及強迫勞動問題所課徵的三○一關稅疊加計算。兩種關稅之中，將以稅率較高者為準。

美國貿易代表葛里爾表示，這些國家政府以補貼及其他形式援助，造成相關經濟體出現產能過剩，使當地企業能夠以較低價格大量向全球市場傾銷商品，傷害美國企業。

中國外交部發言人郭嘉昆廿五日在關稅正式公布前表示：「所謂『產能過剩』是個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄。」