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輝達親兒子CoreWeave公司債價格破底…AI熱潮要進入冰河期了嗎?
新雲端運算業者CoreWeave的公司債價格24日跌至歷史新低，成為當日跌幅最大的企業債券之一，反映市場再度憂心人工智慧（AI）投資熱潮能否持續，顯示儘管輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳回鍋，AI債券投資人仍處於高度戒備狀態。
彭博資訊報導，CoreWeave於2031年到期、票面利率9%的公司債價格，24日一度大跌至2025年7月發行以來新低，殖利率高於15%，另一檔同樣2031年到期、票面利率9.75%的公司債殖利率，也一度衝破17%。輝達董事會23日宣布恢復黃仁勳的所有職務後，CoreWeave公司債曾隨之反彈，但漲幅在24日全數蒸發。
同時，為CoreWeave公司債合約進行避險的5年期信用違約交換利差，24日也一度跳漲8.5%，到超過1,200個基點。
彭博資訊分析，公司債與信用違約交換（CDS）市場持續低迷，顯示固定收益投資人仍對「市場最壞時刻已經過去」說法，抱持高度懷疑。
Renaissance Macro經濟學家杜塔認為，利率市場目前的戒心有其根據，從基本經濟情勢來看，聯準會（Fed）可能更積極升息。
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