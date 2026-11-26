路透報導，川普政府提議對14個主要貿易夥伴加徵新關稅，以因應美方所稱的結構性產能過剩問題，全球貿易緊張局勢再度升溫。中國大陸不僅面臨最高稅率，也是唯一面臨須將新關稅與既有301條款關稅疊加的貿易夥伴。至於台灣，美方提議的協議關稅稅率為最高15%。

美國貿易代表署（USTR）在完成歷時八個月、針對貿易夥伴的不公平貿易行為301條款調查後，25日宣布上述關稅措施，調查對象包括美國親密盟友日本、歐盟及南韓與台灣。USTR暫未提議對墨西哥及挪威商品加徵關稅。

一名美國高階官員表示，擬加徵關稅的對象包括中國、孟加拉、柬埔寨、歐盟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國及越南。

根據美方提出的關稅方案，14個貿易夥伴中，唯獨中國大陸的新關稅將與2018年實施的301條款關稅疊加，美方擬在當年以強迫技術移轉為由課徵的25%關稅之上，再加徵最高20%關稅。

歐盟、南韓、日本及瑞士的關稅稅率均為15%（包含最惠國待遇關稅），泰國為18%、新加坡為10%，越南及印度若達成貿易協議，稅率將分別為20%及17%。至於台灣，美方提議的協議關稅稅率最高15%。

USTR列出台灣不合理的行為、政策與做法包括，反覆運用產業與經濟計畫以扶持製造業，特別是高科技製造業。

制定立法措施，為產業生態系的建構提供獎勵與支持等，這些行為、政策與做法減少美國生產商與出口商在台灣及第三方市場的商業機會，導致美國製造業的產量、出口、就業與投資流失，進而損害美國經濟，這種情況在電子、半導體及電信等產業領域尤為明顯。

USTR將結構性產能過剩定義為，一國「推動生產與產能擴張，卻與需求實況及市場原則脫節」，包括採用產業政策、補貼及從非市場經濟體進口的零組件。美方301調查結果出爐，劍指中國大陸的意味濃厚。