惠普（HP）上季財報優於預期，對本年度的獲利預測區間高端，也超出分析師預估，顯示這家PC與印表機製造商已愈來愈有辦法因應記憶體成本上漲的問題。這份財報也為憂心PC市場前景的投資人帶來驚喜。

惠普在美股24日盤後發聲明表示，剔除整頓費用等項目後，從本月展開的會計年度，預估每股盈餘3.15至3.45美元。彭博預估為3.18美元。到明年1月止的本季，惠普預估每股盈餘66至76美分，市場預估72美分。

惠普已調漲產品售價，導致消費者延後購買新電腦，而且上季獲利率仍然下滑。不過，企業客戶仍持續投資採購新設備，帶動惠普企業業務營收成長23%。

臨時執行長布魯薩德在聲明中表示，AI PC已占公司出貨量近60%，同時也採取措施因應記憶體與儲存零件成本上漲的壓力。華姆斯利預定2027年1月4日接替布魯薩德，正式上任。

回顧截至10月止的上季，惠普整體營收年增9.3%，達160億美元；每股盈餘為83美分，雖低於去年同期的93美分，但高於分析師預估的75美分。

財務長帕克希爾在與分析師的會議中，再度表達對本會計年度利潤率改善的信心。她在聲明中表示：「我們對2027會計年度的展望，審慎反映持續面臨成本及需求壓力的情況」，「進入2027年度後，預期高階產品類別將帶來更大的市場貢獻，同時成本上漲速度也會放緩。」