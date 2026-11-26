朝鮮日報25日報導，南韓金融監理機關決定擴大規模達10.76兆韓元（約80億美元）的證券市場穩定基金（SMF），並正在評估含銀行和證券公司在內的25家金融機構追加出資的能力。

儘管近日已採取一系列穩定股市的措施，但市場動盪仍未見緩解跡象，韓股KOSPI指數在輝達執行長黃仁勳復職隔日的24日大漲6.32%，但25日又暴跌6.16%，跌到1月13日以來新低。

目前SMF由國民、新韓、韓亞、友利等25家金融機構承諾出資的10兆韓元，以及韓國交易所等證券相關機構承諾出資的7,600億韓元組成。據悉韓國產業銀行正在評估25家金融機構額外注資的能力。這些機構23日收到KDB的正式文件後，已開始進行內部審查。

根據報導，李在明當局計劃擴大救市基金的規模，源於先前外界批評救市基金規模並不足以因應股市暴跌的情況。目前，KOSPI的市值達3,847.7兆韓元，而市場穩定基金的規模僅10.76兆韓元，僅占0.28%。