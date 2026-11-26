美國大型AI資料中心密集興建，帶動鋼構、鍍鋅鋼板及電力基礎設施用鋼需求強勁成長，加上當地鋼材供應吃緊，美國熱軋鋼捲價格衝上四年高點，較一年前大漲逾47%，即使亞洲鋼材輸美須負擔50%高額關稅，部分產品仍具價格競爭優勢，中鋼（2002）、裕鐵、燁輝（2023）、盛餘（2029）可望迎來新一波外銷及產業鏈商機。

美國電爐鋼鐵大廠紐克（Nucor）熱軋鋼捲報價已攀升至每短噸1,330美元，折合每公噸約1,466美元，相較一年前不到900美元，漲幅超過47%。川普原想靠高關稅保護本土鋼廠，但供應緊俏推升價格，讓關稅失去嚇阻力，反而使進口鋼材有利可圖。部分亞洲鋼材即使計入關稅及運輸費用，仍較美國本土鋼材便宜近400美元，吸引美國進口商擴大海外採購。

美國鋼鐵協會數據顯示，今年前十個月，來自南韓的平軋鋼材進口量較一年前大增68%。10月越南鋼材進口申請量達到21.3萬短噸，是9月實際進口量的兩倍多，一舉躍居美國第四大供應來源國，顯示高關稅無法完全阻斷亞洲鋼材進入美國市場。

由於AI資料中心除了建築本體需要大量鋼構、鋼板，空調風管、電纜托架、伺服器機櫃及電力設備，也需要大量冷軋、鍍鋅及高規格鋼材，相關電廠、變電站與輸配電設施的擴建，更進一步放大鋼鐵需求。

國內鍍面鋼品大廠燁輝、盛餘具備外銷及產品加工優勢，可望爭取美國鋼價上漲帶來的商機。燁輝日前開盤時即指出，美國AI資料中心及基礎建設需求增加，帶動當地鋼廠交期拉長、鋼價走揚，燁輝11月鍍鋅、烤漆內銷盤價每公噸調漲1,200元，12月外銷接單報價也調漲10美元。

根據海關統計，台灣9月熱浸鍍鋅鋼品出口量達6.2萬公噸，月增77.3%，前三季累計出口66.9萬公噸。若歐美鋼價持續走高，而亞洲熱軋底材成本相對穩定，將有利燁輝、盛餘提高產能利用率及擴大加工利差。

中鋼除了本身熱軋、鋼板及電磁鋼片等產品具有潛在外銷商機，可透過供應下游鍍鋅、烤漆鋼廠底材，間接分享AI建設帶來的需求成長。

值得注意的是，美國鋼鐵關稅50%之外，部分產品仍須負擔反傾銷稅及平衡稅，台廠實際受惠程度取決於產品稅負及接單能力。不過，若美國鋼材供應緊張及區域性鋼價落差延續至2027年，AI基礎建設商機可望成為台灣鋼鐵業突破景氣低迷、改善營運的重要新動能。