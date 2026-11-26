美國10月通膨進一步偏離聯準會（Fed）的目標，12月升息幾乎成定局，也引發外界質疑，Fed在2027年還需採取多少緊縮措施。

美國經濟分析局（BEA）25日公布，10月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.3%，符合市場預期，年升幅增至3.8%，也符合預期，但年升幅比前個月增加0.1個百分點，已比Fed的通膨目標高出近一倍。

剔除食物和能源價格的核心PCE，月增0.3%，符合預期；年增幅達3.3%，比預期高出0.1個百分點，也高於前月的3.1%。

Fed將PCE物價指數作為實現2%通膨目標的重要參考。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，金融市場已經消化聯準會在12月政策會議上升息1碼的預期。目前聯邦資金利率目標區間為3.75%-4.00%，市場並預計Fed明年1月將再次升息。

另外，美國第3季國內生產毛額（GDP）成長率獲上修，從初估的3.4%增加到4.3%，超乎市場預期的3.5%。