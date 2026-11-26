歐盟當局已提案，將籌備一檔規模多達500億歐元（約546億美元）的「主權科技股權基金」（STEF），對歐洲AI及量子運算企業進行長期、有較高風險的投資，希望藉此降低歐洲對美國、中國大陸科技的依賴。

歐盟主管科技主權、安全及民主事務的執委會執行副主席薇勒庫南（Henna Virkkunen）25日在記者會上表示：「任何企業都不應因缺乏資金而被迫離開歐洲。」知情人士透露，歐盟仍在研議這檔基金的籌資方式，以及歐盟本身將出資多少。

這檔基金將與歐洲規模較小、鎖定已具一定規模科技企業的「歐洲企業擴張基金」（Scaleup Europe Fund）相輔相成，目標是讓歐洲能與美國及中國站在更平等的基礎上競爭。美中兩國政府及大型科技企業擁有更雄厚的財力，可投入開發所費不貲的新科技。歐盟類似的基金通常會以少量公共資金作為初始資本，吸引規模更大的民間資金投入。

根據率先披露這檔基金部分細節的英國金融時報（FT）報導，這檔新提議設立的基金，目標是歐盟每投入1歐元，就能吸引6歐元的民間資金。

薇勒庫南表示，歐盟執委會正與歐洲投資銀行（EIB）及成員國合作，推動這檔基金正式運作。她說：「這可說是一個目標，這樣的起始規模應足以帶動所需的4,000億至5,000億歐元投資，真正支撐我們未來幾年的科技主權。」

歐盟執委會提出的「量子法案」草案，旨在協助在AI開發、晶片及雲端運算領域落後美、中兩國的歐洲，降低對第三國的依賴。此前外界憂心美國企業可能透過所謂的「斷路開關」，使其產品在歐洲無法運作，促使歐盟加緊發展本土產品。

薇勒庫南在聲明中表示：「量子科技將形塑產業、安全及創新的未來，並對我們的社會產生深遠影響。歐洲現在必須加快腳步。」

歐洲無法為創新科技企業提供足夠資金，也難以協助這些企業擴大規模，經常被視為歐盟落後美國及中國的關鍵原因之一。歐洲執委會主席范德賴恩本月稍早在各國領袖討論AI議題後，承諾將提出一項「雄心勃勃的提案」，為強化歐盟「科技主權」相關措施提供資金。