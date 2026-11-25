美股25日早盤四大指數下跌，人工智慧（AI）交易面臨更大壓力、晶片股延續跌勢，川普政府也宣布擬對多國加徵新關稅。另外，10月PCE通膨數據顯示，物價漲勢加快，聯準會（Fed）12月升息幾乎已成定局。

道瓊指數25日早盤跌765點或1.5%，標普500指數下跌2.3%，那斯達克綜合指數跌3.3%。費半更重挫7.3%。台積電ADR跌7%。

輝達（NVIDIA）與Anthropic領跌AI股，分別大跌8.5%和6%。

其他科技股方面，甲骨文（Oracle）下跌約6%，Alphabet下跌4%。戴爾科技（Dell Technologies）財報和財測表現強勁，但股價仍跌逾6%。

美國商務部經濟分析局25日公布的數據顯示，10月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.3%、年增3.8%，均符合預期，但年增幅較9月的3.7%升高，核心PCE物價指數年增3.3%，超乎預期。該數據可能提高Fed進一步升息的機率，促使投資人轉趨避險。

川普政府25日提議對14個主要貿易夥伴加徵新關稅，以因應美方所稱的結構性產能過剩問題。其中，將對中國大陸加徵最高20%關稅，對台灣課徵最高15%關稅。