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美10月PCE物價指數續揚 升息幾成定局
美國10月通膨進一步偏離聯準會（Fed）的目標，12月升息幾乎成定局，也引發外界質疑，Fed在2027年還需採取多少緊縮措施。
美國勞工統計局25日公布數據顯示，10月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.3%，年升幅增至3.8%，兩者均符合預期，但年升幅已比Fed的通膨目標高出近一倍。
剔除食物和能源價格的核心PCE月增0.3%，符合預期；年增幅達3.3%，比預期高出0.1個百分點。
10月個人所得大增0.7%，遠高於預期的0.4%；個人儲蓄率則升至4.1%。
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