歐洲中央銀行（ECB）今天公布的調查顯示，歐元區實體商店的刷卡支付占比首度超越現金，顯示這個長期偏好使用實體貨幣的地區，正逐漸轉向數位交易。

法新社報導，歐元區消費者使用硬幣和紙鈔的比例一直相對偏高，轉向電子支付的步調也比中國和美國緩慢。

不過，根據歐洲央行去年與今年進行的調查，在商店等實體場所的交易中，刷卡占45%，現金占44%，其餘大多為行動支付。

2024年公布的上一份調查顯示，當時現金支付仍占52%，刷卡則占39%。

歐洲央行高階官員西波隆尼（Piero Cipollone）表示：「數位支付工具在日常交易中愈來愈重要。」

歐元區21個成員國之間的情況差異顯著。

荷蘭的現金交易占比最低，僅18%；斯洛維尼亞最高，達58%。

法國的現金支付占比為36%，歐洲最大經濟體德國則為51%。

若以交易金額計算，21國中仍有7國的現金支付金額高於刷卡支付。

這項調查於2025年底及今年稍早進行，訪問歐元區逾5萬1000名受訪者。