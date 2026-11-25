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德國Q3經濟成長率下修至0.1% 反映消費支出與投資放緩
德國聯邦統計局（Destatis）公布，德國第3季國內生產毛額（GDP）僅較前一季擴張0.1%，從之前公布的初值0.2%下修，主要反映民間與政府部門支出放緩，以及投資力道走弱。
法新社報導，最新數據澆熄德國經濟準備反彈的希望，更讓矢言重振經濟的總理梅爾茨（FriedrichMerz）面臨新壓力。
儘管美國與以色列對伊朗開戰推升能源成本上揚，德國上半年經濟表現依然亮眼，歸功於出口強勁。
荷蘭國際集團（ING）經濟學者布茲斯基（CarstenBrzeski）說，這些數據顯示德國「經濟幾乎在夏季停滯」，暗示「復甦正失去動能」。
他指出：「能源價格攀升和熱浪造成的經濟衝擊，似乎比德國統計人員先前預估的還更嚴重。」
統計局補充說，家庭及政府支出同步增加，但相較今年稍早放緩。
上季投資額下滑1.2%，機械製造領域投資下滑幅度最明顯。
報導指出，熱浪導致主要河川夏季水位降至歷來最低，不利化學品與鋼鐵製造等工業產品運輸，造成經濟受創。
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