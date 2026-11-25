英國廉價航空「易捷航空」（EasyJet）今天表示，中東戰爭導致航空燃油價格飆漲，公司全年稅後獲利大幅下滑96%。易捷航空預計將由一家美國私募股權公司收購。

法新社報導，易捷航空透過聲明指出，截至今年9月底的12個月內，公司稅後獲利年減96%，降至2000萬英鎊。

營收則成長6%至107億英鎊，載客人次增加3%，達9640萬人次。

易捷航空執行長賈維士（Kenton Jarvis）在收購完成前公司最後一份全年財報聲明中說：「中東衝突及其對需求和燃油價格的影響，讓航空業今年面臨挑戰，也對我們的財務表現造成重大衝擊。」

中東衝突大幅推升航空燃油成本，衝擊航空業者，即使許多業者在美伊戰爭爆發前、油價仍低時，已確保取得充足的燃油供應，仍難免受到影響。

易捷航空燃油支出較前一年增加11%，增幅達2.44億英鎊。

賈維士在財報電話會議上說：「燃油成本上升，顯然會為票價帶來壓力。」

易捷航空股東本月以壓倒性票數，通過美國私募股權公司阿波羅（Apollo）提出的57億英鎊收購案。兩家公司預期，若獲監管機關核准，交易將於明年初完成。