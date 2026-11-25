BMW、西門子能源、萊茵金屬等德國企業計畫聯手籌組貿易公司，共同採購關鍵原物料，希望找到更多供應來源，降低對中國的依賴。德國政府已表態支持，企業預計在2027年年中成立公司。

德國多個工業協會與企業23日在德國外交部舉辦的原物料峰會介紹「原物料安全未來模式」，籌組貿易公司是計畫的核心。

根據商報（Handelsblatt）報導，包括BMW、萊茵金屬（Rheinmetall）和西門子能源（Siemens Energy）等，已有45家企業參與這項計畫，涵蓋汽車、電機及國防等產業。參與企業已簽署合作意向書，啟動公司籌備工作。

發起計畫的工業團體指出，20種具有戰略重要性的原物料中，有19種的全球市場高度集中。以稀土磁鐵為例，全球超過9成產量集中在同一地區。一旦主要供應國限制出口，企業短期內難以找到替代貨源，生產也可能受到影響。

依照規劃，貿易公司將整合各家企業的需求，共同採購及交易原物料，並儲備部分重要原料，以備供應中斷時使用。長期而言，企業也打算共同投資供應鏈項目，並與供應商洽談長期供貨。

西門子能源採購主管巴廷格（Barbara Buttinger）告訴商報，有些原物料項目必須結合不同產業的採購量，才有機會推動。聯合採購也能讓採購量較小的中小企業更有籌碼與海外供應商談判，並與其他企業分攤開發新貨源的投資風險。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）在原物料峰會表示，德國已見識到經濟依賴如何被用來施加政治壓力，因此必須盡快降低依賴。貿易公司將由企業主導，外交部則與經濟部及發展部合作，協助企業在海外尋找投資與採購機會。

日前德國經濟部已進一步將2025年啟動的「原物料基金」規模提高至最高15億歐元，用於投資原物料開採、加工及回收等項目。聯邦政府也打算設立單一服務窗口，協助企業取得融資及擔保。

德國商報報導，參與「原物料安全未來模式」倡議的企業希望在3年內取得具約束力的供貨承諾，讓計畫涵蓋的關鍵原物料有一半需求獲得供應保障，並在2037年將比率提高至100%。至於貨源如何分散、歐洲供應商能供應多少，仍待進一步規劃。