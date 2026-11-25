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中東戰爭推升天然氣批發價 英國家庭能源帳單將漲26%
中東戰爭推升天然氣批發價格，英國天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）今天宣布，明年1月起將調高能源價格上限26%。這意味著數以百萬計的家庭將面臨能源帳單大漲逾1/4的衝擊。
法新社報導，天然氣暨電力市場管制局每季都會設定能源供應商向用戶收取電費與天然氣費用的價格上限。該局表示，這項上限將於2027年1月調高26%。
天然氣暨電力市場管制局指出，一般家庭全年能源帳單將因此增加約443英鎊（約新台幣1萬9100元），總額將升至約2166英鎊。
這次漲價將影響約2000萬戶採用標準合約、採取浮動費率的家庭。另外，有1000萬戶採用固定費率合約的家庭，只要合約仍然有效，就不受這波漲價的影響。
這波能源價格上漲，意味著即使政府直接發放100英鎊能源帳單補助，數以百萬計的家庭仍將面臨更高的能源費用支出。
英國首相柏南（Andy Burnham）領導的政府在10月公布的年度預算報告中，宣布向2000萬戶家庭發放一次性補助金，同時取消天然氣帳單中的固定費用。
另外，英國政府也延長針對家庭電價的臨時減稅措施。
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