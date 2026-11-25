路透：黃仁勳重掌輝達對AI信用市場減壓有限
路透社報導，AI晶片巨頭輝達董事會23日決議通過前執行長黃仁勳復職，使近來走疲的股市反彈，不過，防範科技公司債務違約的投保成本近日急升，顯示市場仍擔憂AI支出熱潮。
投資人擔心，企業挹注數十億美元投資AI基礎設施，取得報酬的速度可能過慢，難以支撐由舉債推動的擴張步伐。過去幾週以來，這個疑慮已拖累AI相關企業和供應商股價下挫。
投資人認為，股市以往將輝達為客戶提供融資一事視為成長引擎，但黃仁勳在其中扮演的角色，對債權人是一大風險。
新加坡Vantage Point資產管理公司投資長費瑞斯（Nick Ferres）表示：「信用市場持續反映出涉及超大規模雲端服務商（hperscaler）循環融資與表外承諾的疑慮。」
英國資訊服務商馬基特（IHS Markit）資料顯示，日本軟銀集團（SoftBank Group）昨天的5年期信用違約交換（CDS）利差跳升至501個基點，為2022年10月以來最寬。
在東京上市交易的軟銀今天收盤重挫14.83%，11月迄今累計跌幅達36.75%，可能寫下2000年網路泡沫（dot-com bubble）以來最大單月跌幅。
根據標普全球市場情報（S&P Global MarketIntelligence）資料，甲骨文（Oracle）、Google母公司Alphabet、太空探索科技公司（SpaceX）以及資料中心營運商CoreWeave，在隔夜交易中的5年期CDS利差同創歷史新高，其中CoreWeave未來5年違約機率攀升至68%。
CDS一種金融商品，主要是為債券發行人未能履行債務義務的風險提供保障。利差是這類保險收取的基點數，利差愈寬代表市場認知的違約風險愈高。
像Alphabet這類營收龐大的企業，CDS利差無疑仍位於可控水準。
但在信用市場風險較高的一端，若算力需求走疲，這個區間將首當其衝。CoreWeave的利差擴大至1314個基點，已陷入財務困境範疇，引發投資人密切注意。
若出現放款機構轉趨謹慎或企業更難取得資金的跡象，支出展望將蒙上陰影。
英國保險商英傑華（Aviva）旗下投資部門本週稍早發布一份展望報告說：「大量借貸正協助資助AI基礎設施的龐大投資」，呼籲買進科技公司債券時審慎評估。
報告指出：「企業獲利仍具支撐作用，且近期違約風險偏低，但債務與投資支出續增，對現金流造成更大壓力，使債券持有人面臨的風險進一步升高。」
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