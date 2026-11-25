朝鮮日報25日報導，南韓金融監理機關決定擴大規模達10.76兆韓元的證券市場穩定基金（SMF），並正在評估包括銀行和證券公司在內的25家金融機構，額外投資能力有多少。

儘管近日已採取一系列穩定股市的措施，但市場動盪仍未見緩解跡象，韓股KOSPI指數24日儘管大漲6.32%，但25日又暴跌6.16%，跌到1月13日以來最低。

然而，穩定基金何時、以及具體動用規模，仍未確定。

報導引述金融投資圈的消息，韓國產業銀行（KDB）正在評估25家金融機構額外注資的能力。這些機構23日收到KDB的正式文件後，已開始進行內部審查。

SMF設立於2020年新冠疫情危機期間，投資協議於2022年續約，由25家金融機構募集10兆韓元而設立，韓國交易所等證券相關機構也募集了7,600億韓元。

根據報導，李在明當局計劃擴大救市基金的規模，源於先前外界批評救市基金規模並不足以因應股市暴跌的情況。目前，KOSPI的市值達3,847.7兆韓元，而市場穩定基金的規模僅10.76兆韓元。

然而，由於第3季以來業績疲弱，證券業者對於要他們加碼挹注資金，壓力倍增。鑑於銀行業在2020年基金設立過程中貢獻較大，該基金的規模能擴大到什麼程度，預料將取決於銀行業願意追加多少資金。